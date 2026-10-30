Faltan reformas que puedan proteger a la comunidad LGBT, señala regidora de Durango

Los miembros de la comunidad LGBT se encuentran en una situación de vulnerabilidad a nivel nacional y local, por lo que señalan que se requieren reformas de protección, mayores oportunidades de empleo y, principalmente, sensibilidad por parte de la sociedad y las autoridades.

Ante el asesinato de Scarlett, una mujer trans en Durango, la regidora Marisol Carrillo Quiroga manifestó que no solo se trata de la aprobación del matrimonio igualitario que ya se logró en la entidad, pues hay otros aspectos que es necesario legislar.

Señaló que hace falta una reforma o una ley que permita evitar que las personas de esta comunidad continúen en una situación de vulnerabilidad.

Reconoció que se registran asesinatos contra integrantes de la comunidad por motivos de odio y homofobia , por lo que consideró que los responsables deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Indicó que la violencia ha llegado a tal grado que ahora se registra el asesinato de una mujer trans en Durango.

Dijo que la comunidad LGBTQ ha luchado durante años para que se respeten sus derechos , pero también para que no las y los maten.

La regidora comentó que también se requieren mayores oportunidades laborales para evitar que las personas de esta comunidad se encuentren expuestas a situaciones de riesgo.