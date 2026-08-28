FAMEN se coloca en el lugar 32 a nivel nacional

El ranking nacional de escuelas de medicina ubica a la Facultad de Medicina y Nutrición (FAMEN) en el lugar 32, resultado que, de acuerdo con su directora, es producto del trabajo conjunto de docentes, personal administrativo y estudiantes.

María del Carmen Rojas García, directora de la FAMEN, destacó que la Facultad ha respondido a los retos académicos mediante el trabajo coordinado de su comunidad universitaria, lo que ha permitido fortalecer sus indicadores y mantener una oferta educativa de calidad.

“La FAMEN no viene a pedir que haga por nosotros lo que nosotros ya estamos haciendo y los resultados se plasman”, señaló la directora al referirse a la posición que ocupa actualmente la Facultad en el ranking nacional.

Actualmente, la FAMEN cuenta con dos programas de licenciatura, maestrías, doctorados, 13 especialidades y dos subespecialidades , además de una importante comunidad de residentes y estudiantes.

Rojas García destacó también que recientemente 52 estudiantes ingresaron por mérito académico a la Licenciatura en Nutrición, lo que representa aproximadamente la mitad de la generación.

La directora señaló que estos resultados son reflejo del trabajo que realizan de manera conjunta docentes, personal administrativo y estudiantes para fortalecer la formación profesional y el desarrollo de la Facultad.

Durante un encuentro con la comunidad de la FAMEN se reconocieron los resultados alcanzados por esta unidad académica y se destacó que el fortalecimiento de las facultades es fundamental para consolidar el proyecto de la Universidad.