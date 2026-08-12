Famen y Hospital General 450 reciben a 7 estudiantes de intercambio internacionales

La Facultad de Medicina y Nutrición (Famen) y el Hospital General 450 recibieron a siete estudiantes de intercambio procedentes de seis países, quienes realizarán estancias académicas y clínicas como parte de los programas de movilidad internacional.

María del Carmen Rojas García, directora de la Facultad de Medicina, explicó que estos intercambios fortalecen la formación profesional de los futuros médicos al propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre estudiantes y especialistas de distintas partes del mundo.

En esta ocasión, la Facultad incorporó a Alejandro Novoa, de Colombia; Stefanie Krawtstengova, de la República Checa, y Marie Camille Brassard, de Francia, quienes participarán en actividades académicas y prácticas clínicas durante su estancia en Durango.

De manera paralela, el área de Enseñanza del Hospital General 450 recibió a otros cuatro estudiantes internacionales que realizarán rotaciones en las especialidades de Endocrinología, Cardiología y Medicina Interna. Los alumnos provienen de Brasil, Colombia y Taiwán.

La directora de la Facultad destacó que estos programas de movilidad internacional elevan la calidad académica de la institución y, al mismo tiempo, permiten que los estudiantes y docentes intercambien experiencias con futuros médicos formados en otros sistemas de salud.

Los estudiantes visitantes señalaron que eligieron a México como su primera opción para realizar su intercambio académico y aseguraron que su estancia en Durango ha sido positiva, pues les ha permitido conocer nuevos modelos de atención médica, además de ampliar su formación profesional pese a las diferencias culturales y de idioma.

Con estas estancias, la Facultad de Medicina y Nutrición fortalece sus vínculos de colaboración con instituciones de educación superior de otros países y consolida una formación médica con un enfoque internacional.