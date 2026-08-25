Familia de Durango recibe cobro por adeudo vehicular de un propietario que no conoce

Habitantes de Durango han comenzado a reportar situaciones en las que reciben requerimientos de pago por adeudos vehiculares correspondientes a unidades cuyos propietarios, presuntamente, proporcionaron domicilios que no coinciden con el lugar donde realmente viven. Uno de estos casos fue expuesto por una familia del barrio de Analco, que asegura no conocer al propietario del vehículo señalado en el documento.

De acuerdo con el requerimiento recibido, el adeudo corresponde a un automóvil de la marca Ford, línea Focus de cuatro puertas, modelo 2006, con placas de circulación del estado de Durango, cuyo propietario aparece identificado como Ricardo T. V. El documento establece un adeudo por concepto de refrendo vehicular correspondiente al periodo 2025-2026, por un monto de 6 mil 998.35 pesos.

El problema surgió debido a que el domicilio señalado en el requerimiento corresponde a una vivienda habitada por una familia que no tiene ninguna relación con el propietario del automóvil. Los residentes afirmaron que no conocen a Ricardo T. V., ni han tenido entre sus pertenencias un vehículo con las características descritas.

La situación generó preocupación entre los integrantes de la familia, principalmente porque personal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Durango les habría advertido sobre la necesidad de cubrir el adeudo de manera urgente. Según relataron, se les indicó que el asunto ya se encontraba en la Fiscalía General del Estado de Durango y que podría procederse con un embargo.

Ante esta situación, los habitantes del domicilio acudieron personalmente a las oficinas de la Secretaría de Finanzas para aclarar que ellos no son los propietarios de la unidad y que desconocen por qué su domicilio aparece relacionado con el adeudo vehicular.

En el lugar fueron atendidos en uno de los mostradores, donde entregaron una copia del requerimiento y proporcionaron un número telefónico para ser contactados. De acuerdo con los afectados, el personal les explicó que el caso sería revisado en los archivos y que, si no existía coincidencia con sus datos, el cobro sería eliminado del domicilio.

Sin embargo, la familia señaló que en ese momento no se encontraba el encargado que podía resolver directamente el caso, por lo que tuvieron que retirarse sin una respuesta definitiva. Los afectados insistieron en que nunca han conocido al propietario señalado y que tampoco poseen o han poseído un Ford Focus con las placas mencionadas.

El caso ha generado inquietud entre ciudadanos que pudieran encontrarse en una situación similar, por lo que los afectados consideran necesario que la Secretaría de Finanzas revise los mecanismos utilizados para registrar domicilios y realizar requerimientos, a fin de evitar que personas ajenas a los adeudos reciban notificaciones o enfrenten la amenaza de procedimientos de cobro por obligaciones que no les corresponden.