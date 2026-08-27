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AGRESIONES

Familia denuncia agresión y amenazas de muerte con arma de fuego en domicilio de la Benito Juárez

En el hecho hecho resultaron lesionados un hombre y una mujer, que fueron atendidos.

Familia denuncia agresión y amenazas de muerte con arma de fuego en domicilio de la Benito Juárez

Familia denuncia agresión y amenazas de muerte con arma de fuego en domicilio de la Benito Juárez

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una familia de la colonia Benito Juárez reportó una agresión y amenazas de muerte con un arma de fuego durante la noche del miércoles, luego de que un hombre ingresó a un domicilio y presuntamente atacó a dos personas.

Algunos testigos reportaron que cerca de las 20:00 horas, en un domicilio de la calle Melchor Ocampo, un hombre identificado como Saúl habría llegado al inmueble y, después de ingresar de manera agresiva, amenazó de muerte a los presentes.

Las primeras indagatorias apuntaron a que un varón de 63 años de edad sufrió golpes en el rostro, tórax y espalda, mientras que una mujer de 58 años resultó lesionada en un brazo y una pierna. Ambos fueron atendidos y reportados estables; posteriormente indicaron que presentaron una denuncia ante la Fiscalía estatal.

Escrito en: armas de fuego amenazas Durango Agresiones Durango domicilio, Benito, Juárez, agresión

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