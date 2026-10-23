Familia denuncia detención arbitraria de hombre en Nombre de Dios; lo acusan de robo

Una familia del municipio de Nombre de Dios reportó durante la madrugada de este viernes la presunta privación ilegal de la libertad de un joven, luego de que elementos de la Policía Municipal acudieran hasta su domicilio y se lo llevaran sin mostrar una orden de aprehensión, según denunciaron sus familiares.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 02:00 horas del viernes 23 de octubre, en una vivienda de adobe ubicada sobre la calle Adolfo López Mateos, frente a la iglesia de la comunidad Santa Cruz de Guadalupe, perteneciente al municipio de Nombre de Dios, Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por un familiar, el afectado fue identificado como Sergio Esteban, de 21 años de edad, quien se encontraba en el domicilio cuando arribaron varios sujetos vestidos con uniformes azul marino, a bordo de una camioneta con distintivos de la Policía Municipal.

La mujer explicó que los agentes exigieron que el joven saliera de la vivienda y presuntamente lo amenazaron con solicitar la presencia de más elementos para sacarlo por la fuerza si no atendía sus indicaciones, situación que generó preocupación entre sus familiares.

Asimismo, aseguró que los uniformados se llevaron a Sergio Esteban sin presentarles una orden de aprehensión ni algún documento que explicara el motivo de su detención, por lo que decidió comunicarse al sistema de emergencias 911 para solicitar la intervención de las autoridades.

Sin embargo, aproximadamente a las 02:30 horas, el propio joven logró comunicarse telefónicamente con sus familiares para informarles que se encontraba en las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Nombre de Dios, donde permanecía en el área de barandilla por un supuesto señalamiento de robo.

El reporte quedó registrado durante la madrugada de este viernes y fue turnado para su seguimiento.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el robo que presuntamente motivó la detención, ni existe información que permita establecer si la actuación de los policías municipales se realizó conforme a los procedimientos legales correspondientes.