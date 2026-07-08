Familia duranguense vive dos tragedias en menos de una semana

Una nueva tragedia sacudió este miércoles a la comunidad de Práxedis G. Guerrero Nuevo, en el municipio de Durango, luego de que una mujer fuera localizada sin vida al interior de un domicilio. De manera preliminar, las autoridades informaron que el fallecimiento podría corresponder a una autolesión, aunque será la investigación de la Fiscalía General del Estado la que determine oficialmente las causas.

El caso ha generado consternación entre los habitantes de la localidad, ya que la mujer era esposa del hombre que fue encontrado sin vida la noche del pasado domingo en un predio de la misma comunidad, en un hecho que también es investigado bajo la misma línea.

Dos hechos ocurridos en pocos días

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el hombre había salido de su vivienda luego de una discusión familiar y horas más tarde fue localizado sin signos vitales en el área de un gallinero ubicado en un predio cercano.

Apenas unos días después, este miércoles, corporaciones de seguridad recibieron el reporte sobre el hallazgo de la mujer al interior de su domicilio, lo que provocó una nueva movilización de elementos policiacos y personal ministerial hasta la comunidad.

El sitio fue acordonado para permitir las diligencias correspondientes, mientras peritos realizaron el procesamiento de la escena con el fin de recabar los indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación.

Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones

Tras el hallazgo, personal de la Fiscalía General del Estado ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense , donde se le practicará la necropsia de ley para establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una conclusión definitiva sobre este segundo caso y señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron ambos hechos.

La cercanía temporal entre los dos fallecimientos ha causado un profundo impacto entre familiares, vecinos y habitantes de la comunidad, que en menos de una semana ha vivido dos acontecimientos que dejaron marcada a una misma familia.