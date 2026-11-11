Familia Montoya convoca a manifestación frente al gobierno municipal por monumento de Francisco Villa

La defensa del patrimonio artístico e histórico de Durango continuará este jueves, cuando la familia Montoya y ciudadanos que se han sumado al movimiento acudan a la Presidencia Municipal para entregar una carta en la que solicitarán una postura de rechazo al posible traslado del monumento ecuestre de Francisco Villa, obra del escultor duranguense Francisco Montoya de la Cruz.

La convocatoria está programada para las 9:00 horas en el Cabildo de la Presidencia Municipal , ubicado sobre la calle Victoria, entre 5 de Febrero y 20 de Noviembre. Bajo la consigna ¡Por el patrimonio de Durango!, la Fundación Francisco Montoya de la Cruz busca reunir el respaldo ciudadano para insistir en la permanencia de la escultura en su actual ubicación, sobre el bulevar de la Juventud.

MOVIMIENTO DE LA FUNDACIÓN

El movimiento surge ante la decisión de trasladar la pieza original a San Juan del Río, mientras se concreta la instalación de una nueva representación monumental del Centauro del Norte, de aproximadamente 25 metros de altura, frente a la Central de Autobuses de la capital.

La decisión del gobierno estatal y municipal, ha causado inconformidad entre integrantes de la comunidad cultural y ciudadanos que consideran que la obra de Montoya forma parte de la memoria artística e histórica de la ciudad.

El monumento fue realizado en 1976 y su construcción contó con aportaciones de la propia ciudadanía, que donó llaves y recursos para hacer posible la creación del escultor. En días recientes, la Fundación informó que prepara acciones legales, entre ellas un recurso de amparo, además de actividades de resistencia civil.

También ha señalado que se han reunido miles de firmas de personas que rechazan el retiro de la pieza y que existen recomendaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) relacionadas con su conservación.

Ahora, la familia Montoya pretende llevar la inconformidad hasta las autoridades municipales y sumar voces a una causa que rebasa la permanencia física de una escultura.