Familia resulta lesionada tras volcar en la Durango-Mazatlán; acusan que una camioneta los impactó

Tres integrantes de una familia ingresaron al Hospital General 450 luego de sufrir una volcadura cuando circulaban por la carretera Durango-Mazatlán. Los lesionados presentaron diversas contusiones y permanecieron bajo atención médica.

El ingreso al nosocomio se registró alrededor de las 12:30 horas del sábado 25 de julio. Los pacientes fueron identificados como Javier Noé Rivas Candia, de 38 años; Griselda Berenice Candia Cabral, de 57 años, y F.J.R.V., de 17 años.

Tras recibir el reporte del C-5, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al Hospital 450 para entrevistarse con los afectados e iniciar las diligencias correspondientes sobre el accidente.

De acuerdo con la declaración de Javier Noé, él conducía una camioneta de la marca Nissan, línea Frontier, color gris, con placas de Onapafa, en compañía de su madre y de su hijo, cuando viajaban del poblado La Quinta con destino a la ciudad de Durango por la autopista Durango-Mazatlán.

El conductor relató que, cerca de la rampa, sintió un fuerte golpe en una de las llantas delanteras, ya que presuntamente una camioneta cerrada, de la cual desconoce características, los impactó y posteriormente continuó su marcha.

A consecuencia del golpe, perdió el control de la unidad, lo que provocó la volcadura. Automovilistas que transitaban por el lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes.

Los tres lesionados fueron trasladados al Hospital General 450, donde los médicos les diagnosticaron policontusiones, lesiones que, de acuerdo con el reporte inicial, no ponían en riesgo su vida.

Las autoridades ya realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y tratar de identificar la camioneta que presuntamente habría provocado la salida del camino de la unidad, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.