Familiar de paciente denuncia falta de insumos en urgencias del IMSS Durango que ha provocado muertes

María Dolores del Pilar estuvo acompañando durante dos días a un familiar que se encontraba como paciente en el área de urgencias del IMSS Durango, y señala que pudo percatarse de diversas situaciones, entre ellas la falta de insumos y el fallecimiento de dos personas debido a esa carencia.

La denuncia pública que realiza, dijo, está dirigida tanto a funcionarios como a autoridades, para que puedan aportar los insumos necesarios y se brinde la atención que se requiere, principalmente a las personas de escasos recursos que no pueden comprar lo que hace falta para atender a sus pacientes.

Aseguró que al menos dos pacientes de bajos recursos fallecieron por falta de un catéter, situación de la que se percataron sus propios familiares. Señaló que no había insumos y que adquirirlos de manera particular resulta costoso.

“Me tocó observar y vivir el fallecimiento de dos personas por falta de este insumo en el Seguro Social, en emergencias”, afirmó.

La ciudadana comentó que, por voz de los propios especialistas, se enteró de la carencia de materiales y suministros, aunque llegan, no son suficientes para abastecer la demanda. Tal es el caso de las jeringas de insulina o de las mascarillas CPAP, marcarillas que tienen un costo elevado.

“Esta denuncia la hacen los mismos médicos. Ellos son los que se están quejando de que no hay insumos”, reiteró la ciudadana.

Indicó que estas carencias existen desde hace bastante tiempo, pero que el personal también reconoce que se trata de una problemática a nivel nacional.

Finalmente, invitó a quienes estén dentro de sus posibilidades a donar algunos insumos al área de urgencias del IMSS, con la intención de contribuir a salvar vidas.