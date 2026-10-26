Familiar de paciente golpea a enfermera en la Clínica 1 del IMSS en Durango

Una enfermera de la Clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, fue agredida físicamente por un familiar de un paciente que presuntamente había permanecido sin compañía durante varias horas, situación que generó la movilización del personal de seguridad y el aviso a las autoridades.

Los hechos se registraron al filo de las 23:00 horas de este domingo 25 de octubre, cuando un hombre arribó al hospital visiblemente molesto, después de que personal del área de Trabajo Social realizara diversas llamadas telefónicas para localizar a los familiares de un paciente que se encontraba solo.

De acuerdo con la información preliminar, el paciente habría permanecido sin acompañamiento desde el turno nocturno anterior, por lo que durante el día se realizaron varios intentos para establecer comunicación con sus familiares y solicitar que alguno acudiera a la institución médica.

Sin embargo, cuando uno de los familiares finalmente se presentó, presuntamente reaccionó de manera violenta contra una trabajadora del área de enfermería, a quien le habría propinado puñetazos, sin que hasta el momento se conozca la gravedad de las lesiones que sufrió la empleada.

Ante esta situación, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Durango para que tomara conocimiento de la agresión e iniciara las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha informado si el presunto responsable fue detenido o si logró retirarse del hospital después de los hechos.