Familias de bebés fallecidos exigen justicia y respuestas claras al IMSS en Durango

Padres de familia de los bebés fallecidos en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguraron que, hasta el momento, la institución no les ha esclarecido la causa exacta de la muerte de sus hijos, limitándose a señalarles únicamente que sufrieron un paro cardíaco.

​Diego Tovar y Jesús Ruacho, padres de dos de los recién nacidos, indicaron que durante la reunión sostenida la mañana de este lunes con autoridades del Seguro Social, los directivos no supieron detallar qué provocó el deceso de los menores.

​"Estamos destrozados... En realidad, nunca vimos un documento que nos explicara qué sucedió; no sabemos quién o quiénes fueron los responsables y queremos respuestas que no hemos tenido. "No se les practicó una necropsia, solo nos dijeron que habían muerto por un paro cardíaco", señalaron los afectados.

Los declarantes informaron que los padres de los cinco bebés fallecidos ya lograron establecer comunicación entre sí, incluyendo a la familia radicada en el municipio de Tepehuanes, con quien fue difícil contactarse inicialmente, y sostuvieron de manera unánime que no se van a callar y exigirán justicia.

Asimismo, confirmaron que el área de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) fue sellada desde el fin de semana.

Incluso, relataron que dicha acción ocurrió cuando el bebé de uno de ellos aún se encontraba adentro, para posteriormente salir únicamente a avisarle que había fallecido; desde ese momento, el área permanece cerrada y asegurada.

​Por su parte, la representación del IMSS informó que, durante el encuentro en las oficinas del nosocomio, en el que participaron mandos de las oficinas centrales, autoridades del hospital y de la delegación estatal, se asumió el compromiso de mantener comunicación directa e informar con transparencia los resultados de las investigaciones conforme se vayan verificando, asegurando que, de identificarse alguna irregularidad, se actuará en consecuencia.