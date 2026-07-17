Familias de desaparecidos reúnen recursos para búsquedas, ante falta de resultados de Fiscalías

Dos asociaciones de Durango se unen a la causa de las familias de personas desaparecidas que integran el colectivo Buscando Emilios, con el objetivo de apoyar en la recaudación de fondos para que puedan continuar con las búsquedas en otros estados.

Carmen Soto Valles, fundadora de Buscando Emilios, precisó que dentro del colectivo hay familias de 35 duranguenses desaparecidos en Sinaloa: 31 que acudieron por una falsa oferta laboral y cuatro personas que únicamente viajaron de vacaciones. Además de esas búsquedas, también hay cinco personas desaparecidas en Zacatecas y dos en Sonora.

"Si no estamos presentes en las búsquedas, en las revisiones de expedientes, constantemente pegando pasquines y visitando los Ceresos, la Fiscalía de Sinaloa no avanza, no trabaja y no hay respuestas".

Aseguró que por esa razón tienen la necesidad de viajar constantemente a Sinaloa, no porque sea una zona turística ni para vacacionar, sino porque los hechos de desaparición ocurrieron allá, lo que representa un gasto considerable.

Aunque la mayoría de las personas desaparecieron tras acudir por falsas ofertas laborales o por motivos de trabajo, también hay casos de personas que viajaron de vacaciones y fueron privadas de la libertad.

Soto Valles señaló: "La familia que conformamos Buscando Emilios somos madres, padres, hermanas, hermanos, esposas e hijas de personas ausentes, no localizadas. Es una organización sin fines de lucro que se sostiene con las aportaciones de nosotras mismas".

Reconoció que, a nivel local, han recibido apoyo tanto de la sociedad como de algunas autoridades; sin embargo, los gastos que deben cubrir son muchos y no cuentan con los recursos suficientes para solventarlos.

Ayudarán a recabar fondos

Las asociaciones Voces del Futuro y Casa Arcoíris se sumaron a la causa de las madres buscadoras, principalmente para generar conciencia sobre la gravedad de la problemática de las personas desaparecidas y apoyar en la obtención de recursos que les permitan continuar con las búsquedas.

El proyecto Espacio Madres Buscadoras busca ayudarles a recaudar recursos para continuar con esta labor fuera del estado. Por ello, a partir del 17 de julio, las instalaciones de Casa Arcoíris funcionarán como centro de acopio para recibir donaciones.

"Llámese despensa, llámese todo, llámese una lista interminable de cosas que ellas necesitan para la búsqueda en especie. A través de las redes sociales de las tres organizaciones encontrarán la lista o se las haremos llegar en un momentito", detalló Tadeo Campagne, director de Casa Arcoíris.

En cuanto a las aportaciones económicas, se implementó un esquema de apadrinamiento para una madre o una familia buscadora, que las personas apoyen con dinero en efectivo.

Además, se tienen programadas actividades para los días 29 y 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Las madres buscadoras podrán emprender o vender algún producto durante las actividades. Asimismo, la organización contará con expositores, una feria de servicios, módulos para pruebas rápidas, testimonios, conferencias y una marcha.

"Como organización, como movimiento, a veces te enfrentas a tanta persecución, a tanta crítica y a tanta desvinculación del apoyo social, por lo que entendemos las necesidades que ellas tienen, porque también lo padecemos nosotros en nuestras organizaciones", precisó Campagne.

Aseguró que decidieron abrir este espacio en Casa Arcoíris porque consideran importante generar lugares donde la sociedad no solo sea observadora de la problemática, sino que también participe como actor social.