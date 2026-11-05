Familias de Durango prefieren gastar en comida y educación que pagar impuestos: regidora

Las familias, en general, dan prioridad a los gastos básicos, como servicios, alimentación y educación de sus hijos, y dejan pendiente el pago de impuestos, entre otras obligaciones, además de que señalan que en Durango se cobran los impuestos más elevados.

La regidora María del Socorro Páez Güereca manifestó que es injusto que en Durango todo tenga un fin recaudatorio, mientras existen prioridades en los hogares que deben atenderse.

“Tienen que comer, tienen que darle educación a sus hijos y, aparte, tienen que invertir en salud, porque en Durango enfermarse es un lujo. En las instituciones públicas no hay ni paracetamol, no hay con qué las familias puedan aliviarse, porque les dan la asistencia con los médicos, pero hay que salir a comprar la receta”, declaró.

Incluso indicó que, antes de acudir a un evento cultural, a un paseo familiar o gastar el dinero en el Centro Histórico, la ciudadanía debe asegurar primero los recursos para la alimentación.

Sobre la reciente aprobación de la Ley de Ingresos 2027 del municipio de Durango, reiteró que su voto fue en contra, pues considera que, pese a que algunos integrantes de Cabildo aseguran que no habrá incrementos en el pago del predial, sino ajustes, sí habrá otro predialazo.

Recordó que durante 2026 algunos hogares registraron incrementos de entre el 100 y el 300 por ciento en el pago del predial, situación por la que varios ciudadanos manifestaron su inconformidad.

La regidora señaló que hay hogares que todavía tienen pendiente el pago del predial y que, con el incremento del 3.5 por ciento establecido de acuerdo con la inflación aproximadamente, sus adeudos seguirán aumentando.