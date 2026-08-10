Famoso actor de Netflix visita El Volcán para ver a Caliente de Durango en Playoffs | VIDEO

El Volcán de Villa vivió un momento de sorpresa, luego de que un actor de Netflix y que forma parte del elenco de la serie "Rosario Tijeras" arribó al estadio para ver a Caliente de Durango en los playoffs 2026.

Durante la tarde del domingo 9 de agosto, los de Durango se midieron ante los Acereros de Monclova, y mientras el juego comenzaba algunas personas comenzaron a percatarse de la presencia de este famoso.

Esto luego de que él posteara en sus redes sociales una historia donde se observa el campo donde estaban los jugadores de Caliente y la pantalla con este mismo logo.

Después siguió una foto de él sosteniendo una pelota con el logo del equipo , también portaba una gorra de este y etiquetó a la cuenta de los de Durango.

Horas después comenzaron a circular varios videos donde se observa al actor, algunos acompañados de "Adivinen quien está en El Volcán" y con la etiqueta de Luis Curiel .

El mexicano saludó a algunos fans y firmó algunas pelotas para regalar al público durante el juego.

Además, entre las dinámicas que realizan en El Volcán, Luis fue puesto en la "Twin Cam", en donde lo compararon con él mismo a modo de broma y el actor agradeció el gesto, además de saludar a los presentes.

¿Quién es Luis Curiel y qué personaje interpreta en Rosario Tijeras?

Luis es un actor mexicnao que nació el 28 de junio de 1990 y ha actuado en distintas series y películas nacionales, además de hacer televisión y teatro, entre ellas:

Contraataque

Cometierra

Control Z

Doña Flor

Playa Soledad

Fuga de Reinas

Olimpia

La Rosa de Guadalupe

El Chapo

Un extraño enemigo

Vencer el pasado

Como agua para chocolate

El sueño de ser actor comenzó desde muy pequeño, por lo que decidió estudiar actuación y dedicarle su vida a esta profesión.

A lo largo de su carrera ha interpretado grandes personajes, sin embargo, el de "Pollo" en la película de Contrataataque ha sido uno de los más querido y abrazados por el público.

Recientemente en la famosa serie mexicana "Rosario Tijeras" se encuentra realizando grabaciones en el estado de Durango para su sexta temporada.

Durante varias semanas el electo se concentrará en algunos municipios para poder realizar la producción, entre ellos está Luis, que se desconoce su participación con exactitud, pues en la temporada pasada su personaje ("Pelao") tuvo un percance.