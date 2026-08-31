Famoso actor surcoreano fallece a la edad de 44 años, ¿de quién se trata?

La industria del entretenimiento surcoreano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un actor surcoreano, conocido principalmente por su participación en producciones televisivas como Blue Tower y Rude Miss Young-ae.

La noticia comenzó a difundirse después de que un amigo cercano utilizara las redes sociales del propio actor para comunicar su fallecimiento , al que describió como repentino. Posteriormente, diferentes medios surcoreanos confirmaron la información y dieron a conocer detalles sobre los servicios funerarios.

¿Quién falleció?

Lee Yong-ju desarrolló una carrera de más de dos décadas dentro de la televisión y el cine de Corea del Sur. Antes de dedicarse plenamente a la actuación, trabajó como modelo y posteriormente realizó su debut cinematográfico en 2004 con una participación en la película Thomas Ahn Joong Keun.

Con el paso de los años apareció en producciones como Hello, Franceska, Rude Miss Young-ae y Two Women's Room , aunque uno de los papeles que mayor reconocimiento le otorgó fue el del recluta novato en Blue Tower, comedia ambientada en la vida militar que consiguió una importante popularidad entre el público surcoreano.

Su interpretación de un soldado inexperto y torpe destacó especialmente por el tono humorístico del personaje, convirtiéndose en uno de los rostros más recordados de aquella producción.

¿De qué falleció el actor?

De acuerdo con diversos medios surcoreanos que citaron fuentes de la industria televisiva, Lee Yong-ju habría fallecido a consecuencia de un ataque cardíaco.

Los primeros reportes señalaron solamente que su muerte había ocurrido de forma repentina, mientras que posteriormente medios locales comenzaron a informar que el deceso estuvo relacionado con un problema cardiaco.

Un fallecimiento inesperado

Su muerte deja así una trayectoria construida principalmente mediante papeles secundarios y personajes de comedia , con Blue Tower como una de las producciones que mayor identificación generó entre los espectadores.

A los 44 años, Lee Yong-ju se despide como uno de aquellos actores que, sin ocupar necesariamente los papeles protagonistas, consiguieron permanecer en la memoria del público gracias a personajes que marcaron algunas de las producciones televisivas más populares de Corea del Sur.