Famoso antibiótico es retirado de farmacias y hospitales; ¿cuál es y por qué ocurrió?

Una nueva alerta se ha emitido a nivel nacional, luego de que se retirara un famoso antibiótico de farmacias y hospitales tras una revisión de este medicamento.

De acuerdo con la información, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), dijo que se trató de un lote completo y el retiro ocurrió de manera voluntaria.

Esto se llevó a cabo luego de que se detectara un material extraño en su presentación de bolsa, por lo que todo el personal encargado de revisar estos medicamentos deberá informar sobre el hecho.

Foto de Archivo.

¿Qué antibiótico es y qué se encontró?

Según lo compartido por medios nacionales como Radio Fórmula, se trata de un lote de cefazolina inyectable fabricado por Baxter Healthcare Corporation.

Este medicamento es un antibiótico utilizado para tratar infecciones baterianas y prevenir infecciones antes de alguna intervesión quirúrgica.

La presentación de 100 mL retirada corresponde a Cefazolin for Injection USP 2 g/100 mL (20 mg/mL).

De acuerdo a la empresa, tras realizar una inspección se detectó material particulado identificado como cartón dentro de la solución.

Riesgos que presenta el medicamento retirado

Hasta la fecha del aviso, la FDA no habían reportado consecuencias relacionadas con este antibiótico, sin embargo, aseguran que son altos los riesgos de salud como:

Embolia pulmonar

Obstrucción de vasos sanguíneos

Inflamación de las venas (flebitis)

Activación del sistema inmunológico

Hemólisis (destrucción de góbulos rojos)

Disfunción de algunos órganos