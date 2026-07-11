Famoso negocio de cadena se despide de Durango tras casi dos décadas en la capital

Los cierres de negocios siguen afectando y sorprendiendo a la ciudad de Durango, pues en los últimos meses han sido varias las empresas, de diferentes giros, que han dejado de operar. En esta ocasión, fue una famosa cadena mexicana la que se despide de la capital, generando mayor preocupación entre los duranguenses por la situación que atraviesa el comercio local.

Se trata de Nutrisa, la reconocida cadena que además de ser famosa por sus helados de yogurt, ofrece una amplia variedad de productos alimenticios, suplementos de nutrición, alimentos orgánicos y cosméticos naturales.

Casi dos décadas en Durango

Nutrisa permaneció en Paseo Durango desde que el centro comercial abrió sus puertas a finales de 2007, por lo que la cadena estaba cerca de cumplir 20 años ofreciendo sus productos al público duranguense.

Durante ese tiempo, el establecimiento se convirtió en una opción habitual para quienes buscaban alternativas de alimentación saludable o simplemente disfrutaban de sus tradicionales helados de yogurt con diferentes ingredientes y toppings.

¿Es un cierre definitivo?

A diferencia de otros negocios de Durango, e incluso de algunos locales dentro del mismo centro comercial que han cerrado temporalmente para realizar remodelaciones o cambios de imagen, todo indica que Nutrisa dejará de operar de manera definitiva en la capital, noticia que ha sorprendido a cientos de clientes.

De acuerdo con información que comenzó a circular en redes sociales, el cierre habría sido repentino, pues incluso fue el pasado jueves 9 de julio cuando el establecimiento habría abierto sus puertas por última ocasión.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un posicionamiento público para explicar las razones de su salida de Durango ni ha informado si contempla regresar en el futuro.

Preocupa cierre de negocios en Durango

En los últimos meses, prácticamente semana con semana se han reportado cierres de diversos negocios ubicados en la ciudad de Durango, desde restaurantes y cafeterías hasta tiendas y establecimientos de distintos giros comerciales.

Si bien en muchos casos los propietarios no hacen públicas las causas de sus decisiones, la situación económica, el incremento en los costos de operación, la disminución en las ventas y la dificultad para mantener la rentabilidad han sido factores señalados por diversos comerciantes.

Entre los cierres más comentados de los últimos meses destacan Café La Palma, en la Zona Centro de Durango; Tacos de Carnitas Don Raúl, así como el restaurante El Sr. Birria, establecimientos que durante años formaron parte de la oferta gastronómica de la ciudad y que contaban con una clientela frecuente.