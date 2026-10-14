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Fashion Show Icónica: Brillo, tendencia y estilo

Marcas locales presentaron las últimas tendencias de la temporada ante un público de todas las edades.

Fashion Show Icónica: Brillo, tendencia y estilo

Fashion Show Icónica: Brillo, tendencia y estilo

DINORA G. SOLÍS
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Con gran éxito se llevó a cabo la quinta edición del Fashion Show Icónica, un evento que reunió a niños, jóvenes y adultos en el salón Mondän para conocer de primera mano las propuestas más innovadoras y en tendencia para la temporada de otoño e invierno 2026.

La pasarela brilló con la participación de marcas locales que presentaron sus colecciones, destacando la presencia de Porte Casual, Sacs Nina, Amor Amor, Accesorizate y Era Clothing, las cuales cautivaron al público asistente con diseños versátiles, elegantes y modernos ideales para esta temporada.

El cuidado de cada detalle en la imagen de los modelos estuvo en manos expertas,  María de México fue quien tuvo a su cargo el maquillaje y peinado, logrando resaltar la esencia y estilo de cada colección presentada.

Por su parte, la conducción del evento corrió a cargo de Male Bechelani, quien con su carisma y dinamismo mantuvo al público entusiasmado y conectado a lo largo de toda la gala de moda.


El evento reafirma una vez más el talento y la creciente propuesta de la industria de la moda en Durango, consolidando a Icónica como uno de las plataformas favoritas.






               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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