Fashion Show Icónica: Brillo, tendencia y estilo

Con gran éxito se llevó a cabo la quinta edición del Fashion Show Icónica, un evento que reunió a niños, jóvenes y adultos en el salón Mondän para conocer de primera mano las propuestas más innovadoras y en tendencia para la temporada de otoño e invierno 2026.

La pasarela brilló con la participación de marcas locales que presentaron sus colecciones, destacando la presencia de Porte Casual, Sacs Nina, Amor Amor, Accesorizate y Era Clothing, las cuales cautivaron al público asistente con diseños versátiles, elegantes y modernos ideales para esta temporada.

El cuidado de cada detalle en la imagen de los modelos estuvo en manos expertas, María de México fue quien tuvo a su cargo el maquillaje y peinado, logrando resaltar la esencia y estilo de cada colección presentada.

Por su parte, la conducción del evento corrió a cargo de Male Bechelani, quien con su carisma y dinamismo mantuvo al público entusiasmado y conectado a lo largo de toda la gala de moda.

El evento reafirma una vez más el talento y la creciente propuesta de la industria de la moda en Durango, consolidando a Icónica como uno de las plataformas favoritas.