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Fátima Corrales abrirá taller de piano en Casa de la Cultura | Fecha, horario y costo

Corrales ha construido un camino constante dentro de la escena artística duranguense.

Fátima Corrales abrirá taller de piano en Casa de la Cultura | Fecha, horario y costo

Fátima Corrales abrirá taller de piano en Casa de la Cultura | Fecha, horario y costo

DANIELA ALMAGUER
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La pianista duranguense Fátima Corrales, reconocida por su participación en conciertos y proyectos de difusión musical en algunos de los recintos más emblemáticos de Durango, abrirá el nuevo “Taller de Piano” en la Casa de la Cultura.

Con una trayectoria vinculada tanto a la interpretación como a la promoción cultural, Corrales ha construido un camino constante dentro de la escena artística duranguense. Su presencia ha sido recurrente en escenarios como el Teatro Victoria y la propia Casa de la Cultura, donde ha participado en recitales, diálogos musicales y proyectos que han fortalecido la oferta musical del estado.

APRENDIZAJE CON GRUPOS REDUCIDOS

El taller fue diseñado para ofrecer atención cercana a cada estudiante, ya que cada grupo estará integrado por un máximo de cinco alumnos. La propuesta contempla clases dirigidas tanto a quienes buscan iniciar su formación musical como a personas interesadas en desarrollar sus habilidades pianísticas en un entorno de acompañamiento constante.

FECHA, HORARIOS Y COSTO


El taller iniciará el 1 de septiembre en la Casa de la Cultura. Para niñas, niños y adolescentes, el Grupo 1 tendrá clases los lunes y miércoles de 7:00 a 8:00 de la noche, mientras que el Grupo 2 se reunirá los martes y jueves en el mismo horario.


En el caso de jóvenes y adultos, el Grupo 1 asistirá los lunes y miércoles de 8:00 a 9:00 de la noche, y el Grupo 2 lo hará los martes y jueves de 8:00 a 9:00 de la noche.


La mensualidad será de 500 pesos, con cupo limitado a cinco alumnos por grupo.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Casa de la Cultura Fátima Corrales Grupo, Casa, taller, 8:00

               

                
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