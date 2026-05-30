FECA fue sede del Simposio Nacional de Estudiantes de Economía 2026

Durango fue sede del XIII Simposio Nacional de Estudiantes de Economía, encuentro académico que reunió a 140 estudiantes provenientes de 20 estados del país dentro de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA).

Por primera vez se desarrolló este simposio en esta entidad los días 21, 22 y 23 de mayo con conferencias, mesas de análisis y espacios de vinculación enfocados en los desafíos económicos actuales y las nuevas perspectivas para el desarrollo nacional.

La FECA, a través de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía (ANEE), logró concretar este encuentro que posiciona a Durango como un punto de reunión del talento estudiantil en materia económica a nivel nacional.

Jesús Guillermo Sotelo Asef, director de la FECA, expresó su satisfacción por la realización del evento y destacó el compromiso de la Facultad por impulsar actividades de alta calidad académica que fortalezcan la formación integral de los estudiantes.

“Estamos trabajando por el beneficio de nuestros alumnos, poniendo a la Facultad en lo más alto mediante eventos de gran calidad académica”, señaló.

De igual manera, se reconoció el esfuerzo, organización y compromiso del comité local de la ANEE, cuyos integrantes hicieron posible este importante evento académico.