Durango

FECA

FECA fue sede del Simposio Nacional de Estudiantes de Economía 2026

FECA fue sede del Simposio Nacional de Estudiantes de Economía 2026

FECA fue sede del Simposio Nacional de Estudiantes de Economía 2026

SAÚL MALDONADO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Durango fue sede del XIII Simposio Nacional de Estudiantes de Economía, encuentro académico que reunió a 140 estudiantes provenientes de 20 estados del país dentro de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA).

Por primera vez se desarrolló este simposio en esta entidad los días 21, 22 y 23 de mayo con conferencias, mesas de análisis y espacios de vinculación enfocados en los desafíos económicos actuales y las nuevas perspectivas para el desarrollo nacional.

La FECA, a través de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía (ANEE), logró concretar este encuentro que posiciona a Durango como un punto de reunión del talento estudiantil en materia económica a nivel nacional.

Jesús Guillermo Sotelo Asef, director de la FECA, expresó su satisfacción por la realización del evento y destacó el compromiso de la Facultad por impulsar actividades de alta calidad académica que fortalezcan la formación integral de los estudiantes.



“Estamos trabajando por el beneficio de nuestros alumnos, poniendo a la Facultad en lo más alto mediante eventos de gran calidad académica”, señaló.




De igual manera, se reconoció el esfuerzo, organización y compromiso del comité local de la ANEE, cuyos integrantes hicieron posible este importante evento académico.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: FECA Facultad, Nacional, Estudiantes, Durango

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas