Fechas de registro para la Beca Rita Cetina: ciclo escolar 2026-2027

Las familias con estudiantes de primaria o secundaria podrán solicitar próximamente su incorporación a la Beca Rita Cetina, uno de los apoyos educativos entregados por el Gobierno de México.

Aunque las autoridades todavía no publican la convocatoria completa, el nuevo periodo de registro está previsto para octubre. Por ello, madres, padres y tutores ya pueden preparar los documentos necesarios para realizar el trámite.

¿Cuándo será el registro de la Beca Rita Cetina?

Hasta ahora no existe un calendario oficial confirmado para el ciclo escolar 2026-2027; sin embargo, se anticipa que las inscripciones abrirán durante octubre.

De acuerdo con la página informativa Bienestar en Corto, las fechas tentativas son:

Estudiantes de primaria: del 2 al 15 de octubre.

del 2 al 15 de octubre. Estudiantes de secundaria: del 2 al 15 de octubre.

Estas fechas todavía podrían modificarse, por lo que será necesario esperar el anuncio de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El trámite se efectuaría en línea mediante el portal becaritacetina.gob.mx. Actualmente, la página señala que la convocatoria anterior se encuentra cerrada, pero será habilitada nuevamente cuando comience el periodo de incorporación.

¿Quiénes podrán registrarse?

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica. La próxima convocatoria contempla a alumnos de primaria y secundaria que todavía no formen parte del programa.

Las familias cuyos hijos ya reciben el apoyo no deberán registrarlos nuevamente, siempre que continúen inscritos en una escuela pública y cumplan con las condiciones establecidas.

Para primaria, el apoyo vigente consiste en un pago de 2 mil 500 pesos por estudiante durante el ciclo escolar, destinado principalmente a la compra de útiles y uniformes.

En secundaria se entregan mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en ese nivel.

¿Qué documentos solicitarán?

La madre, padre o tutor deberá contar con:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico activo.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio reciente.

Cuenta de Llave MX.

Para registrar al estudiante se necesitará su CURP y la Clave de Centro de Trabajo de la escuela donde se encuentra inscrito.

Una vez habilitada la plataforma, el tutor deberá iniciar sesión con su cuenta de Llave MX, proporcionar sus datos y agregar a cada uno de los estudiantes. Al terminar, deberá guardar el comprobante y número de folio.

El registro es gratuito y debe realizarse únicamente mediante las plataformas oficiales del Gobierno de México.