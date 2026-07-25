Federación Mexicana de Ultrasonido reconoce al médico duranguense Jesús Orrante Reyes

La destacada trayectoria del médico duranguense Jesús Orrante Reyes recibió un significativo reconocimiento por parte de la Federación Mexicana de Ultrasonido, que decidió dar su nombre al XXXIV Congreso Internacional de Ultrasonido, encuentro académico que se llevará a cabo del 30 de julio al 1 de agosto en la Ciudad de México.

La distinción representa un homenaje a más de 45 años de labor ininterrumpida en favor del desarrollo del ultrasonido en México, así como a sus aportaciones en la formación de especialistas y al impulso de esta disciplina tanto en el ámbito académico como profesional.

TRAYECTORIA PIONERA

El doctor Orrante Reyes fue maestro fundador de la cátedra de Ultrasonido en la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Posteriormente, en 1982, fue elegido por los especialistas del país como presidente fundador de la Federación Mexicana de Ultrasonido, desde donde impulsó importantes proyectos para fortalecer la enseñanza de esta rama de la medicina.

Entre sus principales logros destaca la organización de la primera Maestría Latinoamericana de Ultrasonido, desarrollada en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

A lo largo de su carrera también encabezó organismos especializados al convertirse en presidente fundador de la Asociación de Ultrasonido del Estado de Durango y, más adelante, del Colegio de Ultrasonido de Durango.

LEGADO ACADÉMICO

Su vocación por compartir el conocimiento lo llevó a participar como conferencista en congresos nacionales e internacionales celebrados en México y otros países, donde ha difundido su amplia experiencia en ecografía.

Asimismo, en el año 2000, presentó junto con el doctor Rafael Fernández Nolasco (QEPD) el libro “1000 respuestas para mil preguntas sobre ultrasonido”, obra en la que ambos especialistas reunieron sus conocimientos y experiencias sobre esta especialidad.

Como reconocimiento a una vida dedicada al fortalecimiento del ultrasonido en México, la Federación Mexicana de Ultrasonido decidió denominar “Dr. Jesús Orrante Reyes” al XXXIV Congreso Internacional de Ultrasonido, un homenaje que pone de relieve el legado profesional y académico del médico duranguense.