Feid rinde homenaje al hip-hop clásico con un lanzamiento sorpresa

Feid volvió a sorprender a la industria musical con una jugada inesperada. Sin anuncios previos ni campañas tradicionales de promoción, el artista colombiano lanzó "EL MOCO VERDE", un mixtape que funciona como una declaración de amor al hip-hop neoyorquino que marcó la cultura popular entre finales de los años noventa y principios de los 2000.

Lejos de seguir el calendario habitual de los grandes lanzamientos, el proyecto aparece como un regalo para sus seguidores y como una exploración artística que revela algunas de las influencias fundamentales detrás de la construcción del universo creativo de Ferxxo.

A través de cinco canciones, el músico abandona temporalmente las fórmulas convencionales del reguetón para sumergirse en una estética sonora inspirada por la época dorada del rap estadounidense, una corriente que ayudó a moldear su identidad mucho antes de convertirse en una estrella global.

UN VIAJE A LAS RAÍCES DEL HIP-HOP

El mixtape reúne colaboraciones internacionales con Sfera Ebbasta, Munic HB y Granuja, artistas que aportan distintas perspectivas a una obra construida desde la diversidad cultural. Temas como "PIENXA EN MI", "they already know", "Los Cuervos", "50 MIL PIEX" y "RECREO" reflejan una búsqueda artística que combina referencias clásicas con la personalidad sonora que ha convertido a Feid en uno de los nombres más influyentes de la música latina actual.

La estética del proyecto también juega un papel central. El artista recupera elementos visuales asociados al hip-hop de Nueva York, desde la moda oversized hasta las cadenas llamativas y las gorras Kangol, elementos que marcaron una generación de creadores alrededor del mundo.

UN MOMENTO CLAVE EN SU CARRERA

El lanzamiento de "EL MOCO VERDE" llega en medio de uno de los periodos más importantes de la carrera internacional del colombiano. Además de preparar nuevas presentaciones en Australia y España, recientemente trascendió que participará en el próximo álbum de Madonna, una colaboración que confirma la dimensión global alcanzada por su proyecto artístico.

Los visualizadores que acompañan cada canción amplían la narrativa del mixtape mediante referencias recurrentes al color verde característico de Ferxxo y a la simbología de la "X", elemento que los seguidores identifican desde la etapa de "Feid vs. Ferxxo".

Con "EL MOCO VERDE", Feid demuestra que continúa dispuesto a desafiar expectativas y explorar territorios musicales inesperados.