Feria de Durango 2026: Esta es la agenda completa de actividades para este jueves 23 de julio

La Feria de Durango 2026 continúa con una nueva jornada de actividades para quienes planean visitar el recinto este jueves 23 de julio. Además de los atractivos permanentes, el programa de este día incluye eventos deportivos, presentaciones musicales en la Feria Cultural y un concierto estelar en la Velaria.

La edición 2026 de la Feria se lleva a cabo desde el pasado 17 de julio y permanecerá hasta el próximo 2 de agosto, con una programación que incluye espectáculos artísticos, actividades recreativas, eventos culturales y competencias deportivas para personas de todas las edades.

Además de los tradicionales juegos mecánicos, la zona gastronómica, las exposiciones y los pabellones comerciales, este año también se desarrollan diariamente actividades en distintos escenarios distribuidos por el recinto ferial.

Código FN llega a la Velaria este jueves

La cartelera artística de la Velaria continúa este jueves con la presentación del grupo Código FN, que será el encargado de cerrar la jornada con un concierto para los asistentes a la Feria.

Como ocurre con el resto de los espectáculos de este escenario, existe una zona preferente con boletos disponibles previamente a través de TicketStar; sin embargo, la mayor parte del recinto es de acceso gratuito con el boleto de entrada a la Feria, por lo que quienes deseen asistir únicamente deberán llegar con anticipación para conseguir un buen lugar.

Además, este jueves también se reanudan las actividades del Palenque, con un concierto de Los Canelos y Los Sembradores de Durango.

Actividades especiales para este jueves 23 de julio

Dentro de la Feria Deportiva, este jueves se realizará el Rally Adaptado, una competencia en la que participan personas con discapacidad y que tendrá como sede la Arena Deportiva de la Feria.

Por su parte, la Feria Cultural ofrecerá una tarde de música en el escenario del Abanico Amarillo, con el siguiente programa:

17:00 horas: Insana Dualidad

Insana Dualidad 18:00 horas: Lost Media

Lost Media 19:00 horas: Ático

Fuera del recinto ferial, pero como parte del programa oficial, se llevará a cabo el Torneo de Tenis Profesional Villista 2026, que se desarrolla del 22 al 26 de julio en el Club de Tenis Guadiana, con actividades a partir de las 9:00 de la mañana.

Actividades permanentes en la Feria

Además de la programación especial, los asistentes podrán disfrutar de las actividades que permanecen disponibles todos los días.

En la Feria Ganadera continúa la Exposición Nacional de Ganado Beefmaster, donde participan productores y criadores especializados en esta raza bovina.

El lago de la Feria sigue siendo uno de los espacios más concurridos. Ahí se encuentra la tirolesa, disponible de 15:00 a 23:00 horas, con un costo de 100 pesos por persona.

También se ofrecen paseos en lancha, con horario de 13:00 a 02:00 horas, por un costo de 50 pesos por persona.

Durante la noche, el mismo lago alberga el espectáculo de video, agua y luces, que se presenta diariamente de 22:00 a 22:30 horas.

A lo largo del pasillo principal continúan instaladas las áreas recreativas con juegos gigantes y dinámicas para niños y adultos, disponibles durante gran parte del día.

Espectáculo sobre hielo

La pista de hielo gratuita permanece abierta de lunes a jueves de 12:00 a 17:00 horas, mientras que los viernes, sábados y domingos opera de 10:00 a 15:00 horas.

En este mismo espacio se presenta diariamente el espectáculo "The Greatest Showman" sobre hielo, con funciones de lunes a jueves a las 18:00 y 20:00 horas, y de viernes a domingo a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas.

La agenda de la Feria de Durango 2026 se actualiza diariamente con nuevas actividades y eventos, por lo que quienes planeen asistir durante los próximos días podrán consultar la programación correspondiente para conocer los espectáculos y actividades disponibles.