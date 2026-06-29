Feria de Durango 2026: esto cobraron los artistas que menos han vendido boletos

A menos de tres semanas del arranque de la Feria Nacional Durango 2026, algunos de los espectáculos más esperados de la Velaria todavía cuentan con una importante cantidad de boletos disponibles, pese a que los contratos se revelaron recientemente y sorprendió cuánto cobrará cada artista.

De acuerdo con los documentos oficiales difundidos por la Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos, los conciertos de esta edición representarán una inversión superior a los 86 millones de pesos, bajo la modalidad de “artista puesto en plaza”, que incluye honorarios, transporte, hospedaje, alimentación, staff y demás gastos operativos.

Sin embargo, al revisar la disponibilidad actual de boletos en la plataforma TicketStar, varios de estos eventos aún muestran una amplia oferta de lugares en prácticamente todas las zonas del recinto.

Boletos disponibles y alto costo

El Tri, uno de los casos más llamativos

Uno de los ejemplos que más llama la atención es El Tri, agrupación que tiene un contrato por 4 millones 616 mil 800 pesos, convirtiéndose en uno de los espectáculos más costosos de la Velaria.

Pese a ello, la disponibilidad de boletos continúa siendo considerable, con un estimado cercano a mil lugares libres, lo que lo coloca entre los conciertos con menor avance en ventas dentro de los eventos ya analizados.

Alex Campos mantiene amplia disponibilidad

Otro de los artistas que todavía conserva una cantidad importante de boletos es Alex Campos, cuyo contrato asciende a 2 millones 436 mil pesos.

El concierto del cantante colombiano mantiene alrededor de 880 boletos disponibles, con espacio en prácticamente todas las zonas del inmueble.

Adrián Uribe y Matisse muestran mejor ritmo

Aunque todavía presentan disponibilidad importante, tanto Adrián Uribe como Matisse muestran un panorama distinto.

El espectáculo del comediante, con un costo de 1 millón 798 mil pesos, tendría actualmente alrededor de 770 boletos disponibles, reflejando un avance superior al de otros conciertos revisados.

En el caso de Matisse, cuyo contrato es de 2 millones 633 mil 200 pesos, la disponibilidad ronda los 710 boletos, colocándolo entre los eventos con mejor respuesta del público hasta el momento.

Joss Favela, el que más se acerca al lleno

De todos los conciertos revisados, Joss Favela es quien presenta el panorama más favorable.

El intérprete de regional mexicano cobrará 1 millón 740 mil pesos por su presentación y, según la revisión realizada al sistema de venta, tendría alrededor de 420 boletos disponibles , siendo el evento con mayor avance en ventas entre este grupo de artistas.

Aunque todavía no puede hablarse de un lleno, sí es el concierto que más cerca se encuentra de agotar localidades.

Así va la disponibilidad estimada

Con base en la revisión de los mapas de TicketStar, el panorama actual sería el siguiente:

El Tri : más de 1,040 boletos disponibles - más de 4.5 millones de pesos.

: más de 1,040 boletos disponibles - más de 4.5 millones de pesos. Alex Campos : más de 860 boletos - poco más de 2.4 millones de pesos.

: más de 860 boletos - poco más de 2.4 millones de pesos. Adrián Uribe : aproximadamente 770 boletos - más de 1.7 millones de pesos.

: aproximadamente 770 boletos - más de 1.7 millones de pesos. Matisse: aproximadamente 710 boletos - más de 2.6 millones de pesos.

aproximadamente 710 boletos - más de 2.6 millones de pesos. Joss Favela: aproximadamente 420 boletos - más de 1.7 millones de pesos.

Bajo este contexto, hay 3 artistas que alertan que no alcancen una venta esperada, y es que Adrián Uribe lleva alrededor de un 56% de venta, Alex Campos no llega ni a la mitad pues tiene el 49% aproximadamente y El Tri solo ha vendido un 40%.

Cabe señalar que estas cifras corresponden a un estimado obtenido a partir del mapa de disponibilidad de TicketStar y un estimado, sin contar también, la gente que se espera que acuda a la zona gratuita de La Velaria, por lo que pueden variar conforme avancen las ventas o se liberen nuevos espacios antes de cada presentación.