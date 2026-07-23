Feria de Durango 2026: Los artistas que se presentan en la Velaria y el Palenque HOY 23 de julio

A casi una semana de que arrancó la Feria de Durango 2026, este jueves continúan las actividades en el recinto, por lo que día con día miles de duranguenses y turistas acuden para poder disfrutar de algunas de las actividades que se ofrecen, especialmente los conciertos que se presentan tanto en la Velaria como en el Palenque. ¿Qué shows se llevarán a cabo este jueves?

La cartelera tanto de la Velaria como del Palenque de la Feria de Durango fue anunciada desde hace varias semanas, contemplando en esta ocasión shows pensados para todas las edades y gustos musicales.

La edición 2026 de la Feria contempla conciertos diarios en la Feria desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto, para un total de 17 espectáculos en el recinto, además de lo que inicialmente fueron 10 shows en el Palenque, que luego se redujeron a nueve con la cancelación de Lenin Ramírez.

Más allá de las atracciones, como los juegos mecánicos, la oferta gastronómica y las actividades recreativas y culturales, los conciertos han sido una de las principales razones por las que diariamente asisten cientos de personas a la Feria.

¿Quién se presenta HOY en la Velaria?

Tras el show de El Tri que encendió la Velaria este pasado miércoles 22 de julio, este jueves corresponde el turno de la agrupación Código FN.

La agrupación mexicana de música regional Código FN es conocida en el género de los corridos y el estilo norteño sinaloense.

Con una carrera que comenzó en 2008, aunque bajo el nombre de “Fundillo Norteño”, la agrupación ya tiene una amplia trayectoria, con un repertorio que incluye títulos como “CUÁL ESTRÉS?”, “Ya Fui Negro Ya Fui Blanco” y “El Muchacho de la Barba”, así como colaboraciones con artistas como Tito Double P, Grupo Firme y Grupo Marca Registrada.

Al igual que en conciertos pasados, el show de Código FN iniciará a las 20:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos.

En cuanto a los boletos, a través de la plataforma de TicketStar aún hay entradas disponibles en las tres secciones, con precios que van desde los 500 y hasta los mil 500 pesos.

Sin embargo, cabe recordar que la mayor parte del recinto es de acceso gratuito por lo que aquellos que deseen asistir podrán hacerlo con su entrada a la Feria, y llegando con tiempo para conseguir buenos asientos.

¿Quién se presenta en el Palenque?

Luego de un descanso de conciertos en el Palenque los días domingo, lunes, martes y miércoles, este jueves se reanudan los shows.

Este jueves 23 de julio corresponde el turno a Los Canelos de Durango y Los Sembradores, quienes en conjunto ofrecerán un show cargado de éxitos del regional mexicano.

Los boletos siguen a la venta a través de la plataforma de Taquilla1, por lo que aquellos que quieran acudir al evento aún pueden adquirir sus entradas.