Feria de Durango 2026 generará hasta 450 toneladas de basura al día

La Dirección de Servicios Públicos Municipales de Durango informó que durante la Feria Nacional se genera una gran cantidad de basura, ya que el recinto puede considerarse una pequeña ciudad por el número de visitantes, comerciantes y actividades que concentra.

Jesús Cortez Aragón, director de la dependencia, precisó que en promedio recolectan entre 400 y 450 toneladas de basura al día, sobre todo cuando hay mayor cantidad de visitantes.

En cuanto a las labores de limpieza, señaló que estarán a cargo de 100 colaboradores municipales: 80 del área de aseo urbano y otros 20 destinados al alumbrado y al mantenimiento de áreas verdes.

Apuntó que el personal permanecerá en las instalaciones en diferentes turnos, desde el inicio de las actividades, a las 8:00 de la mañana, y hasta la 1:00 o 2:00 de la madrugada.

Para apoyar los trabajos contarán con un camión compactador y camionetas con capacidad de tres toneladas para trasladar los desechos que se vayan generando.

El funcionario aseguró que los preparativos para la feria comenzaron hace varios meses, con trabajos de rehabilitación del alumbrado y las luminarias.

"Tenemos trabajando prácticamente desde febrero y marzo; ya son algunos meses en los que hemos estado laborando para que estas instalaciones hoy luzcan como lo hacen, especialmente en sus áreas verdes".

Puntualizó que, en materia de servicios públicos, ya se encuentran listos para atender las necesidades durante la realización de la feria y, posteriormente, y a la par continuar con las actividades ordinarias del municipio.