Feria de Durango 2026: Nombran ganadores de concurso de canto infantil y de adultos

Después de dos jornadas de interpretaciones, el Primer Concurso de Canto Infantil y el Primer Concurso de Canto Juvenil y Adultos de la Feria de Durango, ya tiene a sus ganadores.

El certamen reunió a cantantes aficionados de distintas edades en el Foro Cultural del recinto ferial, ubicado en el Abanico Amarillo, donde cada participante defendió su lugar sobre el escenario con interpretaciones en español y una amplia variedad de géneros musicales.

En la categoría Infantil, dirigida a niñas y niños de entre 5 y 12 años, el primer lugar fue para Otón Emmanuel Cárdenas, quien conquistó al jurado con su interpretación y obtuvo un premio de cinco mil pesos. El segundo sitio correspondió a Sandra Salazar Espino, acreedora a tres mil pesos, mientras que Mia Hiromi Medina Luna obtuvo el tercer lugar y un premio de dos mil pesos.

La categoría Juvenil y Adultos, abierta para participantes de 13 años en adelante, tuvo como ganador a Kenay Orta Cepeda, quien recibió el premio de cinco mil pesos. El segundo lugar fue para Fernanda Miche Aguayo Floriano, con tres mil pesos, y el tercero para Aisha Rodríguez Barraza, quien obtuvo dos mil pesos.

Las presentaciones destacaron por la diversidad de estilos musicales y el cuidado en la interpretación, así como por la presencia escénica y los vistosos vestuarios que acompañaron a varios de los concursantes.