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Feria de Durango 2026

Feria de Durango 2026: Nombran ganadores de concurso de canto infantil y de adultos

El certamen reunió a cantantes aficionados de distintas edades.

Feria de Durango 2026: Nombran ganadores de concurso de canto infantil y de adultos

Feria de Durango 2026: Nombran ganadores de concurso de canto infantil y de adultos

DANIELA ALMAGUER
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Después de dos jornadas de interpretaciones, el Primer Concurso de Canto Infantil y el Primer Concurso de Canto Juvenil y Adultos de la Feria de Durango, ya tiene a sus ganadores.

El certamen reunió a cantantes aficionados de distintas edades en el Foro Cultural del recinto ferial, ubicado en el Abanico Amarillo, donde cada participante defendió su lugar sobre el escenario con interpretaciones en español y una amplia variedad de géneros musicales.

En la categoría Infantil, dirigida a niñas y niños de entre 5 y 12 años, el primer lugar fue para Otón Emmanuel Cárdenas, quien conquistó al jurado con su interpretación y obtuvo un premio de cinco mil pesos. El segundo sitio correspondió a Sandra Salazar Espino, acreedora a tres mil pesos, mientras que Mia Hiromi Medina Luna obtuvo el tercer lugar y un premio de dos mil pesos.

La categoría Juvenil y Adultos, abierta para participantes de 13 años en adelante, tuvo como ganador a Kenay Orta Cepeda, quien recibió el premio de cinco mil pesos. El segundo lugar fue para Fernanda Miche Aguayo Floriano, con tres mil pesos, y el tercero para Aisha Rodríguez Barraza, quien obtuvo dos mil pesos.


Las presentaciones destacaron por la diversidad de estilos musicales y el cuidado en la interpretación, así como por la presencia escénica y los vistosos vestuarios que acompañaron a varios de los concursantes.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Feria de Durango 2026 concurso de canto lugar, premio, obtuvo, quien

               

                
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