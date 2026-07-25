Feria de Durango 2026: ¿por dónde pasará el medio maratón? Aquí te contamos

Durango vivirá este domingo una de las pruebas atléticas más importantes del año con la celebración del Medio Maratón, evento que reunirá a cientos de corredores locales y visitantes en un recorrido que atravesará algunas de las principales vialidades de la ciudad.

La competencia contempla la distancia oficial de 21.097 kilómetros, además de otras categorías recreativas, con salida y meta en el punto establecido por el comité organizador.

Desde temprana hora comenzarán las actividades, por lo que se prevén cierres parciales de circulación y un operativo especial para garantizar la seguridad de los participantes y de los asistentes.

Un recorrido por las principales vialidades

La ruta del medio maratón fue diseñada para ofrecer un circuito rápido, pero al mismo tiempo exigente, recorriendo algunas de las avenidas más representativas de Durango . A lo largo del trayecto habrá puestos de hidratación, atención médica y personal de apoyo, con el objetivo de brindar las mejores condiciones a los competidores.

Los organizadores recomendaron a los corredores presentarse con anticipación, respetar las indicaciones del personal de logística y mantenerse bien hidratados antes, durante y después de la competencia.

Además del reto deportivo, el Medio Maratón ofrecerá una bolsa de premiación para los primeros lugares de las diferentes categorías convocadas , reconociendo el esfuerzo de los atletas que logren subir al podio.

Una fiesta para el atletismo

Más allá de la competencia, el Medio Maratón busca consolidarse como una de las principales fiestas deportivas de Durango, promoviendo la actividad física y la convivencia entre corredores de distintos estados del país.

Con una ruta preparada, servicios para los participantes y una atractiva premiación, todo se encuentra listo para que este domingo 26 de julio los atletas afronten el desafío de los 21 kilómetros en punto de las 6:30 de la mañana en una nueva edición de esta tradicional carrera.