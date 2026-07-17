Feria de Durango 2026: ¿Qué artista abre la Velaria? Este es el concierto de HOY viernes 17 de julio

¡La espera terminó! Pues a unos meses de que se dieran a conocer oficialmente las fechas en las que se llevaría a cabo la Feria de Durango en su edición 2026, así como la cartelera de conciertos que se presentarán tanto en la Velaria como en el Palenque, este viernes 17 de julio el recinto ferial abrirá sus puertas.

Este viernes 17 de julio, la Feria de Durango 2026 comenzará con sus actividades que se extenderán durante 17 días, hasta su cierre el domingo 2 de agosto.

A lo largo de poco más de dos semanas, el recinto ferial ofrecerá a sus visitantes diversas actividades tanto recreativas como culturales y deportivas, para todos los gustos y edades.

Una de las actividades más esperadas por cientos de duranguenses y turistas son los conciertos que se ofrecen en la Velaria, que como en años anteriores contarán con secciones numeradas, con acceso a través de boletos con costo, así como una gran parte del recinto con entrada gratuita.

Debido a esto, muchos visitantes que acuden a la Feria de Durango suelen acercarse a la Velaria para escuchar y apreciar aunque sea por un rato los conciertos que se ofrecen en el recinto. ¿Quién se presenta este viernes? Te decimos todo lo que debes saber.

Concierto de HOY viernes 17 de julio

Tal como se había anunciado desde hace unos meses con la publicación de la cartelera de la Velaria, en esta ocasión será la cantante Gloria Trevi quien inaugure el recinto en la edición 2026 de la Feria de Durango, con un concierto que se llevará a cabo este viernes 17 de julio en punto de las 20:00 horas.

En el caso del concierto de Gloria Trevi, los boletos que se vendían a través de la plataforma de TicketStar ya están agotados.

Sin embargo, si quieres acudir a la Velaria a escuchar algunos de los mejores éxitos de la cantante, como “Con los Ojos Cerrados”, “Pelo Suelto”, “Dr. Psiquiatra”, o algunos temas de su más reciente álbum “El Vuelo”, ¡aún hay oportunidad!

La Velaria ofrece más de la mitad de sus localidades gratuitas, por lo que bastará con acudir al recinto unas horas antes del concierto para asegurar un lugar en el show.

17 días de conciertos

Tras el anuncio de las fechas de la Feria de Durango, se dio a conocer que, en el caso de la Velaria, se ofrecerán conciertos diariamente, que incluyen algo para todos los gustos y edades.