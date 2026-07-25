Feria de Durango 2026: ¿Qué artistas se presentan HOY sábado 25 de julio en la Velaria y el Palenque?

La Feria de Durango 2026 vivirá este sábado 25 de julio una jornada con alta afluencia de visitantes debido a su programación musical, con dos espectáculos que reunirán a miles de personas en los escenarios principales del recinto.

Por un lado, la Velaria recibirá a uno de los máximos exponentes del rap mexicano, mientras que el Palenque será escenario de una de las agrupaciones más populares del regional mexicano, por lo que se espera una importante afluencia durante toda la noche.

Si estás pensando en acudir este sábado, aquí te contamos quiénes se presentan, cómo se encuentra la disponibilidad de boletos y qué puedes esperar de ambos conciertos.

¿Qué concierto habrá en la Velaria?

El encargado de abrir la noche será C-Kan, quien ofrecerá su concierto en la Velaria como parte de la cartelera artística de la Feria de Durango 2026.

El rapero originario de Guadalajara se ha consolidado como una de las figuras más representativas del hip hop mexicano, gracias a un estilo que mezcla rap, sonidos urbanos y letras enfocadas en historias de vida, superación y experiencias personales.

A lo largo de su trayectoria ha logrado construir una amplia base de seguidores dentro y fuera del país con canciones como "Vuelve", "Esta Vida Me Encanta", "Somos de Barrio" y "No Puedo Olvidarte", temas que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

El interés por su presentación en Durango se observó al lograr agotar los boletos de venta a través de la plataforma de TicketStar.

Sin embargo, como ocurre con el resto de los conciertos de este recinto, una gran parte del espacio permanece disponible mediante el acceso general a la Feria, por lo que quienes lleguen con anticipación todavía podrán disfrutar de la presentación.

¿Y en el Palenque?

Más tarde, la actividad continuará en el Palenque con la presentación de Grupo Firme, una de las agrupaciones más exitosas del regional mexicano en los últimos años.

La banda, encabezada por Eduin Caz, ha conseguido llenar escenarios en México y Estados Unidos gracias a un repertorio que combina música de banda, norteño y otros estilos del regional.

Entre los temas que normalmente forman parte de sus conciertos destacan "Ya Supérame", "El Amor No Fue Pa' Mí", "Cada Quien" y "En Tu Perra Vida", canciones que los han mantenido como una de las agrupaciones más escuchadas del género.

A diferencia del concierto de la Velaria, todavía es posible conseguir boletos para el Palenque, por lo que quienes deseen asistir aún pueden adquirir sus entradas en los puntos de venta autorizados y en línea, a través de la plataforma de Taquilla1.

Alta afluencia para los conciertos

Con la combinación de estos dos espectáculos, se espera que este sábado sea un día de alta asistencia en la Feria de Durango 2026, por lo que, si tienes pensado acudir a alguno de estos shows es importante que acudas con anticipación, para evitar contratiempos por las filas.