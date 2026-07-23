Feria de Durango 2026: ¿Qué hacer este viernes 24 de julio? Consulta la agenda de actividades

La Feria de Durango 2026 arrancará una nueva jornada de actividades este viernes 24 de julio, con opciones para quienes tienen pensado acudir al recinto ferial desde temprano y disfrutar tanto de eventos deportivos como de espectáculos culturales y musicales.

Aunque la Feria comenzó el pasado 17 de julio y concluirá el próximo 2 de agosto, cada día se incorporan actividades diferentes dentro de su programación, por lo que los asistentes pueden encontrar nuevas opciones además de las atracciones permanentes, los juegos mecánicos, la zona gastronómica y los pabellones comerciales.

Para este viernes, la agenda incluye competencias deportivas, presentaciones culturales y dos conciertos que forman parte de los eventos más esperados de la jornada.

Los conciertos que se presentarán este viernes

Uno de los principales atractivos del viernes será el concierto de Yuridia en la Velaria, donde la cantante llegará como parte de la cartelera artística de la Feria de Durango 2026.

Como sucede con el resto de las presentaciones en este escenario, quienes adquirieron boletos para la zona preferente podrán ingresar a ese espacio, mientras que el acceso al área general gratuita está incluido con el boleto de entrada a la Feria, por lo que se recomienda llegar con anticipación para encontrar un buen lugar.

Por otra parte, el Palenque también tendrá actividad con la presentación de Herencia de Grandes, espectáculo que forma parte de la programación nocturna del recinto.

Deportes y actividades especiales

La Arena Deportiva será sede del arranque del Torneo de Futbol de Playa "Viva Villa", competencia que se desarrollará del 24 al 26 de julio y reunirá a distintos equipos durante tres días de actividades.

Mientras tanto, el Torneo de Tenis Profesional Villista 2026 continuará con sus encuentros en el Club de Tenis Guadiana, donde las actividades iniciarán desde las 9:00 de la mañana y permanecerán hasta el próximo 26 de julio.

En el Lienzo Charro también habrá una intensa agenda con el The Fastest Rodeo Challenge, que contempla una carrera entre polos abierta a las 12:00 del mediodía y un evento por equipos programado para las 4:00 de la tarde. El acceso general para estas actividades tiene un costo de 100 pesos, mientras que los menores de 12 años podrán ingresar sin costo.

Más tarde, a las 21:00 horas, el mismo sitio tendrá el Segundo Coleadero Nocturno, uno de los eventos tradicionales para los aficionados a las actividades charras.

Música y concursos en la Feria Cultural

El Escenario del Abanico Amarillo también contará con una programación especial durante la tarde del viernes.

Las actividades iniciarán a las 17:00 horas con la presentación de Auri Estudio, que llevará al público el espectáculo "Vuelo Mundial".

Posteriormente, a las 18:30 horas, se realizará la final de los Concursos de Canto Infantil, Juvenil y Adultos, donde los participantes buscarán obtener el primer lugar en sus respectivas categorías.

Actividades permanentes en la Feria

Además de la programación especial del viernes, los visitantes podrán recorrer las distintas áreas que permanecen disponibles todos los días dentro del recinto.

Entre ellas se encuentra la Feria Ganadera con la Exposición Nacional de Ganado Beefmaster, además de la zona de juegos mecánicos, espacios gastronómicos, pabellones comerciales y áreas recreativas para toda la familia.

El lago de la Feria continúa ofreciendo paseos en lancha, así como la tirolesa, mientras que por la noche se presenta el espectáculo de video, agua y luces.

Asimismo, la pista de hielo permanecerá abierta en su horario habitual para viernes, con acceso de 10:00 a 15:00 horas, mientras que el espectáculo sobre hielo "The Greatest Showman" tendrá funciones a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas.