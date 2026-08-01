Feria de Durango 2026 tendrá HOY 1 de agosto su último concierto en la Velaria: ¿quién se presenta?

La Feria de Durango 2026 vive uno de sus últimos días de actividades, y aunque el cierre del recinto ferial está cerca, la cartelera musical todavía guarda uno de los conciertos más esperados para este fin de semana.

Este sábado 1 de agosto, miles de asistentes volverán a reunirse en la Velaria para disfrutar de un espectáculo que promete un ambiente distinto al de las presentaciones de música regional que dominaron parte de la programación. En esta ocasión, será el turno de una de las agrupaciones pop más exitosas de los últimos años.

Si tienes pensado acudir a la Feria este sábado y todavía no sabes quién estará en el escenario principal, aquí te contamos qué artista se presentará, qué puedes esperar del concierto y cómo se encuentra el acceso para quienes desean asistir.

¿Quién se presenta en la Velaria este sábado?

De acuerdo con la cartelera oficial de la Feria de Durango 2026, este sábado 1 de agosto la Velaria recibirá a Matisse, agrupación que ofrecerá su concierto a partir de las 20:00 horas.

El grupo llega como parte de lo último de la programación artística de la Feria y se espera que reúna a cientos de seguidores que han acompañado su trayectoria desde hace años.

Con un repertorio que combina baladas románticas, pop contemporáneo y letras enfocadas en as relaciones personales, el concierto ofrecerá un cambio de ritmo para el público que ha disfrutado de la variedad de géneros musicales presentada durante esta edición de la Feria.

Matisse, una de las agrupaciones pop más populares de México

Matisse es un grupo mexicano integrado por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, quienes comenzaron su carrera en 2014 y rápidamente lograron posicionarse dentro de la escena del pop en español.

A lo largo de los años han publicado varios álbumes de estudio y han realizado giras tanto en México como en distintos países de América Latina, consolidándose como una de las agrupaciones más representativas del género.

Entre sus canciones más conocidas destacan "Más Que Amigos", "Eres Tú", "Comingo Sin Ti", "Primer Avión" y "Como Lo Hice Yo", temas que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y que suelen formar parte de sus conciertos.

Además de su trabajo como grupo, los integrantes también han participado en colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, lo que ha permitido que su música llegue a públicos más amplios.

Para este sábado se espera un espectáculo en el que no falten sus mayores éxitos, acompañados por una producción con las canciones que han marcado su carrera.

¿Todavía hay boletos disponibles?

Si aún no cuentas con un boleto para el concierto, ¡no te preocupes! A través de la plataforma de TicketStar aún hay entradas disponibles para las tres zonas, que van de los mil 500 a los 500 pesos.

No obstante, como ha ocurrido durante gran parte de los conciertos realizados en la Velaria de la Feria de Durango 2026, el recinto mantiene la mayor parte de zona de acceso gratuito, por lo que existe la posibilidad de disfrutar del espectáculo únicamente pagando la entrada general a la Feria.

Debido a que se trata del último concierto programado en la Velaria dentro de esta edición, además del último fin de semana de la Feria, se espera una importante afluencia de visitantes, por lo que la recomendación es llegar con suficiente anticipación para facilitar el ingreso, encontrar un buen lugar y evitar contratiempos.

La presentación de Matisse marcará el cierre de las actividades musicales en la Velaria dentro de la Feria de Durango 2026, poniendo fin a una cartelera que durante varias semanas reunió a artistas de distintos géneros y atrajo a miles de asistentes.

Aunque la Velaria concluirá su programación con este concierto, la Feria todavía contempla algunas actividades y espectáculos en otros escenarios antes de despedirse oficialmente de la edición 2026.