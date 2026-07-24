Feria de Durango 2026: ¿Quiénes se presentan HOY viernes 24 de julio en la Velaria y el Palenque?

La Feria de Durango 2026 vivirá este viernes 24 de julio una de sus noches con mayor expectativa, gracias a dos presentaciones que prometen reunir a miles de asistentes dentro del recinto ferial.

Como ha ocurrido durante los primeros días de la feria, la actividad musical se concentrará en sus dos escenarios principales, donde habrá opciones tanto para quienes buscan disfrutar de un concierto incluido con su acceso al recinto como para quienes prefieren la experiencia del Palenque.

Si tienes pensado acudir este viernes 24 de julio, te contamos quiénes estarán sobre el escenario, a qué hora comenzarán los espectáculos y cómo se encuentra la disponibilidad de boletos.

La Velaria recibirá a una de las artistas más esperadas

La cantante Yuridia será la protagonista de la noche en la Velaria, donde ofrecerá un concierto programado para iniciar a las 20:00 horas.

Desde que comenzó la venta de entradas para la Feria de Durango 2026, su presentación despertó un gran interés entre el público, e incluso se convirtió en el primer concierto en agotar los boletos de las zonas con costo a través de TicketStar.

A pesar de ello, quienes no alcanzaron una entrada todavía tienen la posibilidad de asistir, ya que la mayor parte de la Velaria es de acceso gratuito, que está incluido con el boleto de ingreso a la Feria.

La intérprete llegará al escenario con un repertorio que incluye algunos de los temas más conocidos de su carrera, como “Ya Te Olvidé” y “Qué Agonía”, por lo que se espera una de las mejores asistencias de esta edición de la Feria.

El Palenque se encenderá con regional

La actividad continuará más tarde en el Palenque, donde será el turno de Herencia de Grandes, agrupación que se presentará ante el público en uno de los conciertos programados.

A diferencia de la Velaria, todavía hay boletos disponibles para esta presentación, por lo que quienes deseen asistir aún pueden adquirir sus entradas en Taquilla1, ya sea en sus puntos de venta o en línea.

Se espera que el concierto reúna a seguidores del regional mexicano, en una noche que combinará corridos, música norteña y otros éxitos que forman parte de su repertorio.

Más actividades para quienes vayan a la Feria

Además de los conciertos, quienes visiten este viernes la Feria de Durango 2026 podrán recorrer las distintas áreas del recinto, donde continúan operando los juegos mecánicos, la zona gastronómica, los espacios comerciales y las actividades familiares.

Si planeas acudir este viernes 24 de julio, es importante llegar con anticipación, especialmente buscas acceder a la Velaria, donde se espera una importante afluencia debido a la presentación de Yuridia.