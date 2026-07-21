Feria de Durango 2026 reduce 30% ventas en comercios del Centro: Canacope

La celebración de la Feria de Durango ha ocasionado una reducción de alrededor del 30 por ciento las ventas de los pequeños comercios establecidos en el Centro Histórico de la ciudad, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Lourdes Macías, presidenta del organismo, señaló que la disminución se presenta en establecimientos de distintos giros, debido a que parte del consumo de la población se concentra en las actividades y espacios de la Feria, que inició el pasado viernes 17 de julio.

La dirigente empresarial indicó que, aunque el periodo de celebración de las fiesta de la ciudad también puede representar beneficios para algunos sectores comerciales, en el caso de los negocios establecidos en el Centro el impacto ha sido mayormente negativo. Explicó que los comerciantes se mantienen atentos al comportamiento de las ventas y buscan aprovechar cualquier oportunidad de consumo durante estas semanas.

Añadió que la reducción se refleja en diversos productos y servicios, pues los establecimientos dejan de registrar ventas en prácticamente todos los giros comerciales.