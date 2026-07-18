Feria de Durango 2026: Regidor llama a disfrutar de manera sana las fiestas de la ciudad

Durante la realización de la Feria Nacional Durango 2026, las autoridades aseguraron que se mantiene un operativo coordinado para brindar seguridad a los visitantes, tanto dentro como fuera del recinto ferial.

El regidor Ariel Maa López señaló que se hace un llamado a la ciudadanía a disfrutar de manera sana las actividades de la Feria, las cuales, además, representan una alternativa para impulsar la reactivación económica durante la temporada vacacional.

Detalló que el Gobierno Municipal firmó un convenio con la dependencia encargada de la organización de la Feria para colaborar en las actividades que se desarrollan dentro del recinto, el cual comprende una superficie de 60 hectáreas.

Maa López apuntó que, aunque habrá un periodo de pausa en las actividades del Ayuntamiento, las autoridades permanecerán atentas a lo que ocurra, principalmente en materia de Actividades Económicas.

Indicó que la Comisión de Actividades Económicas autorizó, de manera general, el desarrollo de las actividades comerciales dentro de la Feria, con el fin de que el Patronato organizador coordinara la asignación de espacios para los comerciantes.

Asimismo, informó que este martes las comisiones unidas de Actividades Económicas y Hacienda analizarán el permiso general que permitirá el desarrollo de las actividades comerciales en la Feria, el cual será administrado por el Patronato, responsable de la asignación y del cobro de los espacios para los comerciantes.

Finalmente, invitó a las familias a disfrutar de las actividades, al señalar que encontrarán un recinto limpio, seguro y en óptimas condiciones.