Feria de Durango 2026: Revisarán que alimentos de puestos y locales estén en buen estado

A pocas semanas de iniciar la Feria de Durango 2026, las autoridades confirmaron que se implementará un operativo sanitario para supervisar los puestos y locales de alimentos al interior del recinto, mediante la realización de muestreos que permitan determinar si los productos se encuentran en buenas condiciones para su consumo.

Para llevar a cabo estos muestreos participan de manera coordinada dependencias estatales y municipales de salud, inspección y seguridad.

"Dentro de la competencia de cada dependencia ya estamos trabajando. Nosotros, en lo que compete a la Dirección, realizamos algunos muestreos en coordinación con la Dirección de Salud Pública Municipal, así como con la Coprised", detalló Ubaldo Salazar Chávez, director de Inspección Municipal.

Explicó que se aplicará la misma dinámica que en años anteriores, con muestreos constantes, el retiro de vendedores que no cuenten con permiso en el exterior del recinto y la vigilancia para que al interior se mantengan libres los pasillos, a fin de garantizar el tránsito seguro de los visitantes.

En el área de la Velaria, señaló que también se realizarán revisiones en coordinación de dependencias.

Respecto a los comerciantes interesados en ofrecer sus productos en el exterior de la feria, comentó que hasta el momento no se tiene registro de solicitudes ante la Comisión de Actividades Económicas, mientras que la autorización para los espacios al interior corresponde a los organizadores de la Feria.

"En años pasados han llegado algunos vendedores foráneos de otros estados a realizar alguna actividad económica. Nosotros estamos al pendiente para que, si van a llevar a cabo alguna actividad comercial, tramiten con anticipación su permiso ante la Comisión de Actividades Económicas", precisó.