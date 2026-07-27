Feria de Durango: Diario retiran a 2 comerciantes del estacionamiento por falta de permiso

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Inspección Municipal sobre el trabajo que realiza en la Feria Nacional Durango, se retiran hasta dos comerciantes diarios que se instalan sin permiso en el exterior.

El director de Inspección Municipal, Ubaldo Salazar Chávez, comentó que se han retirado específicamente del área de estacionamientos, tanto del primero como del segundo.

“Estamos retirándolos porque no cuentan con el permiso correspondiente. Bueno, la mayoría son tamales oaxaqueños”, precisó.

Sobre las demás acciones al interior, el funcionario comentó que hasta el momento no se han registrado incidencias mayores.

Explicó que durante la vigilancia se revisan los permisos de los comerciantes, tanto de alimentos preparados como de bebidas , y todos han mostrado su autorización para comercializar dentro de la Feria.

Apuntó también: “Hemos estado trabajando diario en el tema de la Velaria. Se hacen ahí revisiones en los accesos para evitar que entren con alimentos y bebidas, que es una disposición que ya tiene varios años y que hemos venido retomando por parte de los directivos de la Fenadu”.

Recordó que también se realizan muestreos de alimentos y bebidas, en conjunto con la Dirección Municipal de Salud, personal que está levantando un censo sobre los puestos que se han instalado.

Los muestreos se envían al laboratorio de la Secretaría de Salud para obtener un resultado, ya sea positivo o negativo.