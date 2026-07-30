Feria de Durango 2026: este es el concierto que se presentará en la Velaria HOY jueves 30 de julio

La Feria de Durango 2026 entra en su recta final, pero la cartelera musical todavía tiene preparados algunos de los conciertos más esperados por el público. Este jueves 30 de julio será el turno de un especulo que reunirá a dos agrupaciones representativas de la música norteña en un mismo escenario.

Si tienes pensado visitar el recinto ferial durante este jueves, aquí te contamos quién se presentará en la Velaria, qué puedes esperar del concierto y cómo se encuentra el acceso para quienes aún desean asistir.

¿Quién llega a la Velaria este jueves?

De acuerdo con la cartelera oficial de la Feria de Durango 2026, este jueves 30 de julio se llevará a cabo el Duelo de Acordeones, un concierto protagonizado por Los Invasores de Nuevo León y Los Cardenales de Nuevo León, programado para iniciar a las 20:00 horas.

Se trata de un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores del género norteño, pues ambas agrupaciones cuentan con una trayectoria de varias décadas y forman parte de las bandas más reconocidas dentro de la música regional mexicana.

La presentación permitirá al público disfrutar de un repertorio conformado por algunos de los temas más representativos de ambos grupos, en una noche dedicada al acordeón, el bajo sexto y los sonidos tradicionales de este tipo de música.

Leyendas de la música norteña

Los Invasores de Nuevo León son una de las agrupaciones más importantes del género norteño, con una carrera que supera los 40 años y un amplio catálogo de éxitos que los ha mantenido vigentes en escenarios de todo México y Estados Unidos.

Entre sus canciones más conocidas destacan “Mi Casa Nueva, “Laurita Garza”, “Eslabón por Eslabón” y “Aguanta Corazón”, temas que continúan formando parte de sus presentaciones en vivo.

Por su parte, Los Cardenales de Nuevo León también son considerados un referente de la música norteña. A lo largo de su trayectoria han consolidado un estilo propio y han conquistado al público con canciones como “Belleza de Cantina”, “Compré Una Cantina”, “Que Nadie Sepa” y “Necesito Decírtelo”.

La combinación de ambas agrupaciones ha convertido este concierto en uno de los más esperados de los últimos días de la Feria.

¿Todavía hay boletos?

Para este concierto, la plataforma de TicketStar reporta que los boletos para las zonas con costo ya se encuentran agotados; sin embargo, eso no significa que ya no puedas asistir al espectáculo.

Como ha ocurrido durante los conciertos realizados en la Velaria a lo largo de la Feria de Durango 2026, gran parte del recinto mantiene acceso gratuito, por lo que únicamente será necesario ingresar a la Feria y llegar con suficiente anticipación para encontrar un buen lugar.

Debido a la expectativa que genera este encuentro entre dos agrupaciones del norteño, se espera una importante asistencia, por lo que también se recomienda considerar tiempos adicionales para el ingreso al recinto y los estacionamientos.

La Feria está por concluir

Aunque la Feria de Durango 2026 se acerca a su cierre, la cartelera musical todavía contempla algunos espectáculos para los próximos días.

Luego del Duelo de Acordeones, la Velaria recibirá una presentación más antes de concluir actividades, mientras que el Palenque también tendrá conciertos programados durante el fin de semana.

Por lo que quienes aún no han visitado la fiesta de la ciudad todavía tendrán oportunidad de disfrutar de algunos de los últimos eventos musicales que forman parte de la edición.