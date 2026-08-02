Feria de Durango: ¡HOY último día! ¿Qué artista cerrará este domingo 2 de agosto?

Después de dos semanas de conciertos, actividades y juegos mecánicos, la Feria de Durango llegó a su fin este domingo 2 de agosto, sin embargo, cerrará el evento con bastantes cosas por hacer para quienes acudirán a sus instalaciones hoy.

Entre ellas destacan los conciertos programados en dos diferentes recintos, el Palenque y el estacionamiento 2 , en donde artistas de talla nacional e internacional pondrá a los duranguenses a bailar y disfrutar de este último día.

¿Qué hacer en la feria?

Las puertas de la Feria se abrirán a partir de las 12:00 horas para dar comienzo a las primeras actividades del domingo como la pista de hielo, el torneo de voleibol, la exposición de autos "Tunning & Clásicos Villista", juegos gigantes, esto en las áreas alrededor de los dos recintos ya mencionados.

Sin embargo, también el área ganadera tendrá espectáculos como: exhibición y competencia de gallos miniatura, aves de raza y ornato; exposición de razas puras de criadores locales; y el IV Torneo charro millonario.

¿Qué artista cerrará este domingo 2 de agosto?

Pese a que hay diferentes cosas por hacer al interior de este recinto, lo verdaderamente importante para los que acuden a la Feria son los conciertos, uno de ellos siendo el más esperado por toda la entidad.

Este domingo 2 de agosto cerrará los festejos de la ciudad Marco Antonio Solís , uno de los referentes de la música mexicana más destacados y seguidos por muchas generaciones.

Su concierto, programado para las 20:00 horas en el Estacionamiento 2, forma parte de su Tour 2026 "Gratitud" y trae consigo sus grandes éxitos como "Si No Te Hubieras Ido", "Más Que Tu Amigo", "O Me Voy O Te Vas", "Mi Eterno Amor Secreto", "La Venia Bendita", entre otros.

Desde el sábado por la mañana ya se apreciaba el montaje del escenario, lo que ha generado gran emoción en el público duranguense,

Aunque hasta el momento no hay mayor información sobre las filas para la espera de este cantante, se estima que algunas personas comiencen a llegar desde muy temprano para apartar su lugar o buscar algún boleto para ingresar al concierto.

No obstante, no será el único que deleitará a los duranguenses, pues más tarde el Palenque recibirá a la Banda MS , quienes tenía algún tiempo de no pisar la tierra del cine.

Este evento está programado para las 23:00 horas, únicamente las personas con un boleto podrán ingresar al lugar.

Para este concierto, se prevé que temas como "El color de tus ojos", "Mi mayor anhelo", "Háblame de ti", "No me pidas perdón", "Tengo que colgar", "Solo con verte", "Tu postura", "Mi razón de ser", hagan vibrar el escenario.