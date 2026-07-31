Feria de Durango: Toman muestras aleatorias de alimentos en puestos

La revisión y toma de muestras en los comercios con venta de alimentos dentro de la Feria Nacional Durango forma parte de las acciones implementadas para prevenir cualquier riesgo a la salud de los visitantes.

La Dirección Municipal de Salud Pública informó que realiza un operativo de vigilancia sanitaria mediante la toma aleatoria de muestras de alimentos para verificar que los productos que ofrecen al menos 174 establecimientos, cumplan con las condiciones de higiene e inocuidad.

El director de la dependencia, Juan Esteban Aguilar Esquivel, detalló que las muestras son enviadas al laboratorio estatal para su análisis microbiológico, con el propósito de detectar oportunamente cualquier riesgo sanitario y prevenir afectaciones a la salud.

Asimismo, señaló que personal del Departamento de Inspección y Verificación Sanitaria mantiene presencia en los cinco sectores del recinto ferial, y como parte del operativo se programaron cinco recorridos de inspección para supervisar el manejo, la preparación y la conservación adecuada de los alimentos.

Entre los establecimientos donde se realizaron muestreos se encuentran puestos de venta de gorditas, aguas frescas, salchipulpos y banderillas, entre otros. Durante las revisiones también se retiraron utensilios inadecuados para la preparación de alimentos y productos caducos.

En los negocios dedicados a la venta de bebidas se verifica que el hielo y el agua purificada provengan de proveedores autorizados y cuenten con la documentación correspondiente.

Además, se supervisó que el personal utilizara correctamente cubrebocas y cubrecabello. Como parte de las acciones preventivas, también se promueve el lavado frecuente de manos, se entregan kits sanitarios y se brinda información sobre las buenas prácticas para el manejo higiénico de alimentos.