Feria del Regreso a Clases en Durango, será más grande en este 2026, ¿dónde y cuándo será?

La edición 2026 de la Feria del Regreso a Clases cambiará de sede en la ciudad de Durango, ahora con un formato abierto al público.

A través de este evento se busca ofrecer a la ciudadanía alternativas para la compra de los útiles escolares accediendo a promociones, además de apoyar al comercio local.

Es organizado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Consejo Estatal Ciudadano y diversas instituciones públicas.

El presidente de Canaco Durango, Sergio Sánchez López, informó que empresas duranguenses ofrecerán útiles escolares con descuentos y promociones, con el propósito de apoyar la economía de las familias previo al inicio del ciclo escolar.

Esta feria incluirá un área de servicios y módulos de atención de dependencias federales. Asimismo, como novedad, destaca la participación del programa Sembrando Vida, que además de comercializar productos elaborados por beneficiarios de 28 municipios, así como de Liconsa, instalará un módulo para el registro de nuevos participantes.

El representante del comercio local recordó que en la edición anterior se registró una asistencia de aproximadamente 67 mil visitantes y participaron 35 empresas. Para este año se prevé superar tanto el número de expositores como la afluencia de público.

Por su parte, el delegado de Profeco, Carlos Arellano, informó que la dependencia vigilará que las promociones y descuentos sean reales y confirmó que también se ofrecerá el tradicional servicio de corte de cabello.

El Consejo Estatal Ciudadano destacó la importancia de este tipo de actividades por el beneficio que representan para la población, mientras que la directora de Fomento Económico Municipal, Valeria Gutiérrez, dijo que se brindaron las facilidades para realizar el evento en la Plaza IV Centenario, con la expectativa de contribuir a la reactivación económica.

¿Dónde y cuándo será la Feria del Regreso a Clases en Durango?

El evento para este año, tendrá y como sede la Plaza IV Centenario de la ciudad de Durango, los días 15 y 16 de agosto, en un formato abierto al público.