Feria Duranguense del Libro: Presentan 'Nuestra propia Casa Usher' de 'Pepe Tachas'

La Plaza de Armas cobró vida literaria con la presentación de “Nuestra propia Casa Usher”, de José Cruz Almonte Ayala, conocido entrañablemente como “Pepe Tachas”.

La presentación, celebrada dentro de las actividades de la Feria Duranguense del Libro (FEDUL), contó también con la participación de Gerardo Daniel García Flores, quien acompañó al autor en los comentarios de una obra que se suma a su trayectoria de más de dos décadas.

En esta ocasión, el escritor, egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), expande su universo creativo y toma como punto de partida el clásico de Edgar Allan Poe (“La caída de la Casa Usher”).

Sin embargo, “Pepe Tachas” logra una reinterpretación moderna y local que muda el horror gótico a un pueblo ficticio de México.

UNA MANSIÓN CON SABOR LOCAL

La historia sigue a la familia Usher, la cual ha habitado por generaciones una mansión en evidente deterioro. A través de este escenario, la novela explora el aislamiento, la enfermedad y la decadencia, pero adaptando estos hilos conductores a las tensiones sociales y culturales de la sociedad mexicana contemporánea.

De acuerdo con el autor, los personajes principales se enfrentan tanto a los misterios físicos de la propiedad como a sus propios demonios internos. Los rincones oscuros de la casona se convierten en el reflejo de miedos, traumas y secretos familiares que llevan a los protagonistas al borde de la locura.

Para redondear, Almonte Ayala fusiona de manera fluida elementos de la cultura y el folclore nacional, salpicando la trama con un toque de realismo mágico que arraiga el misterio directamente en la identidad mexicana.