Fernando López: el arte de grabar la cultura popular mexicana

La lucha libre, la lotería, José Alfredo Jiménez, “Odisea Burbujas”, Édgar Vivar e incluso los aeropuertos del país parecen pertenecer a universos distintos. Sin embargo, para Fernando López Enríquez, todos forman parte de una misma conversación,la identidad cultural mexicana.

Artista visual, grabador, diseñador gráfico y promotor cultural, el creador ha dedicado gran parte de su trayectoria a construir proyectos que transforman personajes, símbolos y referencias de la vida cotidiana en narrativas visuales.

Desde el colectivo “Carpa Central”, del que es fundador y representante, ha impulsado exposiciones y carpetas gráficas que reúnen a artistas de México y otros países para reinterpretar distintos elementos del imaginario popular. Como dato, han sido más de 100 grabadores los que han participado en los proyectos, entre ellos Adolfo Mexiac, Armando Romero, Octavio Bajonero y Flor Minor.

En entrevista vía telefónica, el artista habló de su trabajo y pasión, así como de sus nuevos proyectos. “Mi trabajo busca convertir los símbolos de la cultura popular mexicana en relatos visuales que conecten con la memoria, la identidad y la experiencia cotidiana de nuestra sociedad”, explicó.

Licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana y con estudios de posgrado en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México, López ha desarrollado una propuesta donde convergen el grabado contemporáneo, la ilustración y el diseño.

“Se pudiera decir que mi estilo es gráfica conceptual de identidad mexicana, donde convergen el grabado contemporáneo, la narrativa visual y el diseño simbólico”, dijo.

UN CAMINO POR DURANGO

La relación del artista con Durango se ha fortalecido durante los últimos años a través de diversos proyectos.

En 2023 presentó en el Museo de la Ciudad 450 la exposición “Odisea de Grabados”, inspirada en la serie televisiva “Odisea Burbujas”. La muestra reunió la visión de distintos grabadores sobre personajes que marcaron la infancia de varias generaciones.

Un año más tarde regresó con “La vecindad del Señor Barriga”, homenaje gráfico dedicado al actor Édgar Vivar por sus seis décadas de trayectoria artística. El proyecto formó parte del Festival Revueltas 2024 y reunió la participación de artistas de distintas regiones del país.

Durango también fue sede de la exposición internacional “Gráfica para el Rey”, presentada en diciembre de 2025 en el Museo Francisco Villa. Coordinada por López, la muestra reunió la obra de 37 artistas nacionales e internacionales en homenaje al compositor José Alfredo Jiménez.

Lejos de concebir estas carpetas como simples exposiciones, el artista las entiende como espacios de encuentro entre creadores y públicos.

“Las exposiciones cierran un ciclo de trabajo colectivo. Lo importante es que cada grabador pueda interpretar libremente el tema y construir su propia narrativa visual”, mencionó.

EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS CON IMÁGENES

A lo largo de los años, López ha coordinado proyectos como “El que le cantó a San Pedro”, inspirado en la lotería mexicana; “Lucha libre sin límite de tiempo”; “Leyendas de la lucha libre vs. el coronavirus asesino”; “Odisea de Grabados”; “La vecindad del Señor Barriga” y “40 Cañonazos”, realizada en colaboración con la Universidad Central del Ecuador.

Actualmente trabaja en una nueva carpeta titulada “Entre tinta y plomo: estampas de Pancho Villa”, que busca reunir a grabadores mexicanos para reinterpretar libremente la figura del revolucionario.

La libertad creativa es uno de los principios que más se defiende en este tipo de iniciativas.

“Es muy importante darle libertad al artista. Queremos que cada grabador experimente y construya su propia interpretación del personaje”, afirmó.

LOGOS QUE RECIBEN A MÉXICO

Además de su labor artística, Fernando López se desempeña como jefe del Departamento de Diseño Digital de GAFSACOMM (Grupo Mundo Maya), donde desarrolló los imagotipos de 12 aeropuertos administrados por este organismo.

Cada diseño fue concebido a partir de elementos culturales, históricos y naturales propios de la región donde se ubica cada terminal aérea.

“Cada imagotipo aeroportuario nació de la riqueza cultural y natural de su región. La intención fue conectar el transporte aéreo con el patrimonio y la esencia de las comunidades mexicanas”, explicó.

Para López, estos proyectos representan otra forma de ejercer la creación visual.

“Me interesa transformar ideas en imágenes que permanezcan en la memoria de las personas. El grabado me permite dejar una huella física; el diseño, una huella visual y conceptual”, expresó.

MIRADA HACIA LA CULTURA POPULAR

Después de más de dos décadas dedicadas al grabado y más de 25 años en el diseño, Fernando López sigue encontrando inspiración en los símbolos que forman parte de la vida cotidiana de los mexicanos.

Desde personajes televisivos hasta héroes populares, músicos, luchadores o figuras históricas, su trabajo busca demostrar que la cultura popular también puede convertirse en materia artística y en un vehículo para reflexionar sobre quiénes somos.