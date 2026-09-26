Fernando Lozano Valdivia, fotógrafo de La Laguna

Aún no se sabe cómo y cuándo fue que Fernando Lozano Valdivia empezó a captar el espíritu de La Laguna Profunda, la árida región del centro-norte de México, lecho inmenso y seco del otrora potente río Nazas, donde el Fer reposa ora para siempre después de una larga jornada de más de setenta años de camino libre, casi nómada, sin mecate, como de por sí debe ser.

Quizá fue de nacimiento. Lo que sí se sabe es que lo convirtió en un estilo de vida, identidad propia. El río, él y sus comunidades se hicieron uno mismo, o ya lo eran. Y su legado a la tierra lagunera y a sus pobladores es diversa, del blanco y negro al sepia y multicolor. Hay que echar nada más un ojo a la cantidad inmensa de imágenes captadas por sus cámaras fotográficas; toda una historia, del uso de las analógicas a las digitales, de las películas químicas o de carrete a las de sensores electrónicos; en aquellas la acción de la luz sobre superficies fotosensibles y en éstas actuando sobre los actuales sensores digitales. La técnica nacida en décadas de experiencia, de los años setenta al 2026, por él convertida en la acción sencilla al alcance de la mano y de la otra mirada, el disfrute pleno, la pasión pura, el ¡click! en el instante preciso.

Conocí a Fernando Lozano un domingo en la tarde casi al terminar septiembre de 1983. Iniciaba yo mi segunda visita a La Laguna y pagaba una habitación en la casa de asistencia de Bertita, departamentos en la calle Zaragoza de Gómez Palacio. Había acudido ese día a un mitin en la Plaza de Armas, donde las organizaciones de la Asamblea Regional Obrero-Campesino-Popular convocaban a un Paro Cívico para octubre por la afectación que la política del entonces presidente Miguel de la Madrid provocaba al pueblo, el impacto del primer shock neoliberal.

Se distribuyeron volantes informativos, el periódico Bandera Socialista-del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Declaración de Iguala, de la recién refundada Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR. Lo recogí todo, para leerlo después con calma, sin darme cuenta que alguienme observaba.

Al caminar por la calle Zaragoza, solitaria en domingo soleado, rumbo a la casa de Bertita, vi que alguien venía en sentido contrario por la misma acera. Sinmás,me abordó: -¡Buen día!, te vi en la Plaza de Armas.

Y sinmás se armó la primera plática, animada, banquetera, intercambio de comentarios y vivencias. Noté ahí su entonación singular, énfasis lingüísticos característicos, mucho del lenguaje de la onda: -¡Maestro, tú no eres de aquí, ¿verdad? -No... -respondí-, acabo de llegar.

-¡Eso es...; maestro, bienvenido!, vivo enfrente, en aquella puerta; en la esquina está mi laboratorio, hago fotografía. Aquí hay gente buena, pero también gentemala. Cuando necesites algo búscame, por lo regular estoy ahí.

Eso para un fuereño, desconocido como yo, era oxígeno puro, conocer a alguien y empezar a sentirse seguro, acompañado, aunque fuera un hilito de donde agarrarse.

Fue así el primer encuentro, sin filtros ni complicación, libre. Después sabría su nombre: Fernando; y semanas después su apellido: Lozano; aunque en el barrio lo conocían de muchas otras maneras.

Puedo decir, por eso, que Fer Lozano fue la primera persona que conocí en La Laguna, en aquel septiembre de 1983.

Desde ese día empezó a pasar por mí a la casa de Bertita temprano, pasadas las ocho de la mañana. -Maestro, vámonos, tráete tu cámara y una botella vacía de Nescafé, mediana.

Se juntaba en ese tiempo con otro fotógrafo excelente al que le decíamos Boris pero que en realidad era Adríán Caldera (1950- 2023), personalidad igualmente rupturista, creativa, iconoclasta,manejador artístico del lenguaje, de entonaciones y giros lingüísticos singulares, apasionado autodidacta de la teoría y la práctica fotográfica, recurrente escucha en esos días de la música del griego Vangelis y de Jean Michel Jarré: Oxygene.

Reconoció con humanismo admirable, en los últimos días de su vida, estando en Chihuahua, pasando la pandemia de Covid, que Fernando Lozano fue en aquellas andanzas su maestro en fotografía.

En aquel tiempo los tres abordábamos un Torreón-Gómez-Lerdo y nos bajábamos antes del puente naranja -hoy Puente Nazas gris- para caminar, bordeando basurales y hoyancos, rumbo al Cañón del Huarache y buscar veredas que nos llevaran, entre rocas y hierbajos, hasta una cima donde cada quien agarraba su camino, su onda, para contemplar la inmensa Laguna desde las alturas, tomar fotos ymeter en las botellas que llevábamos lo que nos pareciera interesante: caracolas marinas, chuzos y piedritas multiformes.

Vi por primera vez La Laguna desde las alturas. -Maestro, ¿qué ves? -me preguntó el Fer allí, en tal cima del Cañón del Huarache.

-Nada-respondí. En realidad veía algo que se había convertido en normal por mis andanzas en la región: vías de tren, fábricas humeantes -Peñoles-, colonias, techumbres y el infinito al fondo, bajo una capa de esmog. - Maestro, ¿qué ves? -insistía el Fer. -¡Nada!, haz de cuenta que si bajo y me voy derecho, nada me topa, es la libertad. Decía él entonces: -Imagina que todo esto fue un mar, y que el agua llegaba hasta aquí, ahora estamos en lo que era una isla; todo eso era lo que hoy es La Laguna.

Creí entender el por qué de las caracolas marinas, de las piedritas multiformes que metíamos junto a los chuzos en las botellas vacías de Nescafé. ¿Acaso no había visto que muchas familias de La Laguna hicieron de sus casas museos de chuzos y piedras, vestigios ancestrales recogidos en sus andanzas en la cuenca del río Nazas y del cauce viejo y rebelde del Aguanaval? Era eso Fer: una invitación a mirar de otra manera La Laguna y a sus comunidades, a través de la fotografía, libre, sin atajos, sin redes. Es la esencia. La Laguna profunda.

Este sábado 26 de septiembre se le rinde homenaje póstumo a Juan Fernando Lozano Valdivia, a las 7:00 pm en el Paseo Morelos, en Torreón.

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