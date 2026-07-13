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Festeja Ana Valeria sus quince años

La festejada estuvo rodeada del amigos y familiares que la acompañaron en este día especial.

Ana Valeria Macías Ibarra lució radiante durante la celebración de sus quince años. (Foto: Melissa Silva)

Ana Valeria Macías Ibarra lució radiante durante la celebración de sus quince años. (Foto: Melissa Silva)

DINORA G. SOLÍS
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Rodeada del cariño de su familia y amigos, la jovencita Ana Valeria Macías Ibarra celebró la llegada de sus maravillosos quince años.

Sus padres, el Dr. Christian Macías Conde y la Sra. Asminda Ibarra Flores, cuidaron cada detalle para que esta fecha fuera verdaderamente inolvidable, contando también con la alegre compañía de su hermano Alejandro Macías Ibarra.

Ana Valeria recibió las felicitaciones y el cariño de su sus familiares. (Foto: Melissa Silva)
Ana Valeria recibió las felicitaciones y el cariño de su sus familiares. (Foto: Melissa Silva)

Posteriormente a la celebración católica, se realizó una recepción en la cual, Ana Valeria lució radiante y compartió momentos mágicos llenos de felicitaciones, buenos deseos y la tradicional alegría de esta hermosa etapa que comienza. ¡Muchas felicidades!

El Dr. Christian Macías Conde y la Sra. Asminda Ibarra Flores, así como su hermanito en el día del festejo. (Foto: Melissa Silva)
El Dr. Christian Macías Conde y la Sra. Asminda Ibarra Flores, así como su hermanito en el día del festejo. (Foto: Melissa Silva)


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: xv años Ana Valeria. scociales Macías, Valeria, Ibarra, Melissa

               

                
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