Festeja Ana Valeria sus quince años

Rodeada del cariño de su familia y amigos, la jovencita Ana Valeria Macías Ibarra celebró la llegada de sus maravillosos quince años.

Sus padres, el Dr. Christian Macías Conde y la Sra. Asminda Ibarra Flores, cuidaron cada detalle para que esta fecha fuera verdaderamente inolvidable, contando también con la alegre compañía de su hermano Alejandro Macías Ibarra.

Ana Valeria recibió las felicitaciones y el cariño de su sus familiares. (Foto: Melissa Silva)

Posteriormente a la celebración católica, se realizó una recepción en la cual, Ana Valeria lució radiante y compartió momentos mágicos llenos de felicitaciones, buenos deseos y la tradicional alegría de esta hermosa etapa que comienza. ¡Muchas felicidades!