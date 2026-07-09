Festival de Cine Nahui Ollin alista su regreso con quinta edición en la Cineteca de Durango

Con una programación dedicada a las nuevas miradas cinematográficas, el Festival de Cine Nahui Ollin regresa a Durango para celebrar su quinta edición este sábado y domingo en la Cineteca Silvestre Revueltas, consolidándose como un espacio para el encuentro entre el cine de autor, la experimentación audiovisual y el talento emergente.

Fundado en 2020 por mujeres duranguenses, el festival ha construido una identidad enfocada en impulsar narrativas diversas, creativas y arriesgadas, privilegiando obras que desafían las formas tradicionales del lenguaje cinematográfico y abren nuevas posibilidades de expresión.

Bajo la dirección y curaduría de la cineasta duranguense Estefanía Díaz Oloño, Nahui Ollin continúa apostando por la exhibición de propuestas innovadoras y por la creación de una comunidad en torno al cine independiente.

Cineasta, curadora y artista intermedial, Díaz desarrolla su trabajo en la intersección entre la poesía, el cuerpo y la imagen en movimiento. Su investigación artística aborda temas como la memoria, la enfermedad y las relaciones entre sujeto y sociedad.

Además de dirigir el Festival de Cine Nahui Ollin, es cofundadora del FISURA Festival, y su obra ha sido exhibida en festivales y espacios culturales de América, Europa, Asia y Oceanía. Este 2026 fue seleccionada en la categoría Creación con trayectoria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Durango.

SELECCIÓN

La programación de esta edición reunirá una selección de producciones nacionales e internacionales que integran la Selección Oficial Nahui Ollin V, además de una retrospectiva dedicada al reconocido cineasta mexicano Rubén Gámez, realizada en colaboración con la Filmoteca de la UNAM y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), ofreciendo al público la oportunidad de revisitar una de las filmografías más significativas del cine experimental en México.

Sobre los criterios que guiaron la curaduría de esta edición, Estefanía Díaz explicó que el interés principal del festival es acercar al público a narrativas que exploren nuevas formas de contar historias.

“Nos interesan las narrativas no convencionales, las búsquedas personales y políticas, y la manera en la que el cine impacta a la comunidad. Esta selección está conformada por películas muy diversas entre sí, pero en todas se percibe una búsqueda genuina de una voz autoral y una necesidad de conectar con la audiencia”, señaló.

La directora destacó además que el festival apuesta por una visión colectiva del cine , entendiendo que la experiencia cinematográfica se completa con la participación activa de quienes observan y dialogan con las obras.

Como parte de su compromiso con la producción local, el festival también presentará una muestra de cortometrajes realizados por cineastas duranguenses, fortaleciendo un escaparate para las voces que actualmente construyen el panorama audiovisual del estado.

El programa concluirá con la proyección del largometraje invitado Desiertos, del director Andrei Maldonado, ampliando el diálogo entre las propuestas locales y el cine contemporáneo nacional.

ARRANQUE

Las actividades iniciarán ambos días a las 17:00 horas con funciones de la Selección Oficial. A las 18:00 horas se llevará a cabo la retrospectiva de Rubén Gámez y, posteriormente, a las 19:30 horas, el público podrá disfrutar de la muestra de cine duranguense el sábado y de la exhibición de “Desiertos” el domingo.

Respecto a la respuesta que esperan del público, Díaz aseguró que uno de los objetivos centrales del festival es fomentar espectadores participativos y reflexivos.

“Nos interesa una audiencia activa, que dialogue con nosotros y con las películas. El hecho cinematográfico no termina en la pantalla; se completa cuando hay alguien que mira, interpreta y reflexiona. El cine tiene una función estética, pero también social, y la audiencia influye en muchos sentidos”, comentó.

En ese sentido, invitó a los asistentes a involucrarse en las conversaciones que surjan después de cada función y a compartir sus impresiones de manera colectiva.

“Cada edición nos entusiasma compartir estos programas porque pensamos siempre en la audiencia. La audiencia completa la obra. Queremos que al finalizar las funciones las personas se sientan libres de dialogar con nosotras y de reflexionar en colectivo”, concluyó.

Todas las funciones se realizarán con entrada gratuita en la Cineteca Silvestre Revueltas.