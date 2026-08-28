Festival de Cine Paloma Itinerante celebrará su edición con cine duranguense

El cine hecho en Durango volverá a ser protagoniza en la edición número 14 del Festival de Cine Paloma Itinerante, que se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre con una programación que reunirá estrenos, documentales, cortometrajes, actividades académicas y encuentros con realizadores.

Como ha ocurrido desde sus primeras ediciones, el festival apostará por visibilizar el trabajo de cineastas locales, al tiempo que abrirá espacio para producciones nacionales y el diálogo en torno al séptimo arte. Las actividades se desarrollarán entre el Museo Regional de la UJED “El Aguacate” y la Cineteca de Durango, con entrada gratuita para el público.

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

La programación comenzará a las 18:00 horas en el Museo Regional de la UJED “El Aguacate” con la ponencia académica “La pionera de la crítica fílmica en Durango. Censora cinematográfica, cineclubista y promotora cultural: María Luisa Garcinava Veyán”, impartida por Luis Abel Chávez Bermúdez.

Posteriormente se proyectará “Un techo sin cielo”, el más reciente largometraje del director tijuanense Diego Hernández.

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

A las 17:00 horas se realizará la inauguración oficial del festival en la Cineteca de Durango con el estreno de “Infrarrojo”, ópera prima del realizador duranguense Didier Loza.

A las 19:00 horas llegará el estreno en Durango de “Amor y matemáticas”, dirigida por la cineasta Claudia Sainte-Luce.

La jornada concluirá a las 21:00 horas con la Muestra de Cortometrajes Campechanos presentada por CampecheFilma.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

El festival celebrará el Día del Cine Duranguense con la premier de “Corazón albiverde”, ópera prima documental de Eric Villa, programada para las 17:00 horas.

A las 19:00 horas se estrenará “Desiertos”, primer largometraje de ficción del director duranguense Andrei Maldonado.

Dentro de esta función también se presentará el cortometraje “Green”, de Juan José Antuna Ortiz.

La velada incluirá además la participación musical del cantante Omar Nubez, responsable de la banda sonora de la película.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

Las actividades iniciarán a las 17:00 horas con la proyección del cortometraje “Solía buscar allá afuera”, de Diego Hernández.

A las 18:00 horas se llevará a cabo la Competencia de Cortometrajes Duranguenses 2026, considerada uno de los momentos más esperados del encuentro cinematográfico.

A las 20:00 horas tendrá lugar la deliberación pública de la Mesa de la Crítica Cinéfagos.

Finalmente, a las 21:00 horas se realizará la ceremonia de premiación y clausura del festival.

LA COMPETENCIA DURANGUENSE

La selección oficial de cortometrajes en competencia estará integrada por “El sobrio”, de Ángel Valdez; “Basado en hechos reales”, de Lissy Jiménez; “Un último amanecer”, de Luis Enrique Castañeda; “Pequeña”, de Adriana Deniss Hernández Dévora; “Cantharidae”, de Antonio Ríos Elizondo; “Cadena de dolor”, de Alonso García; “Billar Durango”, de Rafael Urista; y “Horrendo”, de Brandon Alvarado.

Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por el reconocido cineasta duranguense Juan Antonio de la Riva, la directora Claudia Sainte-Luce y Sergio Collí Sánchez, programador de CampecheFilma.

Con una programación que combina memoria cinematográfica, nuevas voces y producciones locales, el Festival de Cine Paloma Itinerante reafirma su vocación como uno de los principales escaparates para el cine independiente y la creación audiovisual duranguense.