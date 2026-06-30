Festival de Monólogos 2026: Obra yucateca 'Felipa' conquista a Durango con presentación

Con una historia atravesada por la memoria, la resistencia y la dignidad, “Felipa. Un relámpago en la oscuridad” encontró eco entre el público duranguense durante su presentación en el Teatro Victoria, como parte de la programación del XXI Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz”.

La puesta en escena, proveniente de Yucatán, ofreció un retrato profundamente humano de Felipa Poot Tzuc (1903-1936), líder comunitaria y activista maya que dedicó su vida a la defensa de los derechos de su pueblo y a la enseñanza de la lectura y la escritura en lengua maya y español. Su historia, marcada por el compromiso social y la lucha por la justicia, concluyó de manera trágica al ser asesinada a los 33 años debido a su incansable labor en favor de su comunidad.

La obra encontró en la interpretación de Katenka Ángeles Cetina el eje que sostuvo un recorrido escénico de gran intensidad. Durante una hora, la actriz transitó con naturalidad por las distintas etapas de la vida de la protagonista, construyendo cada momento a partir de sutiles transformaciones en la voz, el gesto y la corporalidad, recursos que permitieron al público acompañar el crecimiento de Felipa desde su infancia hasta convertirse en una mujer decidida a enfrentar las estructuras de poder.

INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO

La propuesta escénica apostó por la sencillez como una de sus principales fortalezas. Con una escenografía integrada por tablones de madera y pocos elementos utilitarios, el montaje logró evocar los paisajes del monte yucateco, así como los espacios íntimos y los momentos decisivos en la vida de la protagonista. La austeridad visual permitió que la palabra, la actuación y la imaginación del espectador ocuparan el centro de la experiencia teatral.

A lo largo de la función, la conexión entre el escenario y la audiencia se hizo evidente. En distintos momentos, la actriz invitó al público a participar recreando sonidos de animales, un recurso que fue recibido con entusiasmo y que fortaleció la cercanía entre la historia y quienes la presenciaban desde la butaca. La respuesta de los asistentes confirmó el poder de una narración que, desde la intimidad del formato unipersonal, abrió espacio para reflexionar sobre la memoria, la identidad y la defensa de los derechos colectivos.